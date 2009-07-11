برنامه های ویژه شهرداری منطقه یک برای تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز فصل تابستان و لزوم برنامه ریزی مدون جهت رفاه حال خانواده ها فرهنگسرای ملل اقدام به برپایی شش خانه فرهنگ سیار در منطقه یک نموده است این مراکز هر هفته روزهای پنج شنبه وجمعه به ارائه برنامه های متنوعی شامل ایستگاه سفال ، نقاشی ، کاردستی ، دارت ، تک شوت ، تیرو کمان، موسیقی ، نمایش طنزودهها برنامه شاد ومتنوع دیگر به صورت رایگان می نماید.علاقه مندان می توانند جهت بهره مند شدن از این برنامه ها طی روزهای یاد شده از ساعت 30/17به پارک دارآباد،پارک قیطریه ،شهرک نفت مراجعه نمایند.

همچنین این فرهنگسرا به منظورفراهم نمودن اوقاتی شاد و مفرح برای خانواده ها اقدام به راه اندازی فرهنگسرای تابستانی توچال نموده است این فرهنگسرا هر هفته از روز دوشنبه لغایت پنج شنبه شهروندان را به صورت رایگان همراه با تله کابین به ایستگاه پنج برده وشهروندان فرصت دارند ضمن بهره مندی از فضای مطبوع وطبیعت زیبای توچال از برنامه های سرگرم کننده این فرهنگسرا نیزبهره مند شوند .

علاقه مندان جهت استفاده از تورهای نیم روزه توچال می توانند به یکی از فرهنگسراها یا خانه های فرهنگ منطقه خود مراجعه نمایند .

شهروندان محترم جهت کسب اطلاع از برنامه های تابستانی فرهنگسرای ملل می توانند همه روزه به فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه آیت ا... صدر ، بلوار قیطریه ،پارک قیطریه مراجعه ویا با تلفنهای 22671718 تماس حاصل نمایند.