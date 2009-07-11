عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: شخصاً با داوود حقی صحبت کردم و هر چند در محافل ورزشی صحبت از رفتن این بازیکن به باشگاه پرسپولیس هست ولی قرارداد ایشان به طور رسمی با باشگاه ثبت شده است.



قائم مقام باشگاه صبا در خصوص اردوی سرعین گفت: اردوی خوبی بود و تیم در دو نوبت تمرین می‌کرد و در این یک هفته 2 بازی تدارکاتی مقابل برق اردبیل و منتخب اردبیل برگزار کردیم که این دیدار‌ها محک بسیار خوبی برای کادر فنی و بازیکنان بود.



عباس مرادی قرعه‌کشی نهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: قرعه‌کشی خوبی بوده و اعضای کادر فنی از این قرعه راضی هستند و امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل استفاده لازم را ببریم.



وی تصریح کرد: شرایط امروز صبا نسبت به سال گذشته بسیار خوب است و به رغم اینکه دو یا سه بازیکن کلیدی از این تیم جدا شده‌اند ولی باشگاه با جذب چند بازیکن لیگ ‌‌برتری این خلا را پر کرده و شرایط امروز صبا بسیار خوب است هرچند دو سال گذشته نیز خود ما این تیم را جمع و جور کرده بودیم.



سرپرست صبا در رابطه با تشکیل کانون هواداران صبا در قم گفت: آن طور که شنیدم فصل گذشته برای هوادارن فصل خوبی نبوده و من به طور شخصی با چنین روشی مخالف هستم و معتقدم باید کانون هواداران را تقویت کنیم و برای این کار برنامه‌های خاصی داریم و تعجب می‌کنم چطور در بازیهای جام باشگاه‌های آسیا فقط 500 نفر باید در استادیوم حضور پیدا کنند. همگی اینها نشان دهنده این است که باشگاه تعامل خوبی با هوادارن نداشته و در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.