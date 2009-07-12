2100 نفر در همایش ملی اندیشه های آسمانی در مشهد شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا شاه فضل شامگاه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: یکی از اهداف بزرگ برگزاری دومین همایش اندیشه های آسمانی عدم جدایی فکری مدرسه از مسجد است زیرا اگر این جدایی اتفاق بیافتد برای دانش آموزان و دانشجویان ما اثرات زیان باری خواهد داشت.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور در مورد سرفصل های آموزشی این همایش خاطرنشان کرد: آشنایی با احکام ضروری، ترویج فرهنگ مهدویت، فعالیت های گروهی، مخاطب شناسی، شناخت دیگران، ارتباط موثر و فن بیان، دوست یابی، نویسندگی خلاق، داستان نویسی، برنامه ریزی و کاردستی و تدبر در قرآن از جمله موضوعات آموزشی این همایش خواهد بود.

شاه فضل در مورد اهداف تشکیل کانون های تخصصی اظهار داشت: تخصصی شدن فعالیت کانون ها و سپردن فعالیت های تخصصی و در اصل خصوصی سازی از جمله این اهداف است.

وی با اشاره به موضوعات تخصصی کانون ها تصریح کرد: کانون های تخصصی به کانون های آموزش و پژوهش، مراسمات، تبلیغات و انتشارات، قرآن و نماز، مهدویت، آی تی، ورزش، فیلم، عکس، هنرهای تجسمی و نظارت و ارزشیابی تقسیم می شوند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور به تعداد کانون های تخصصی در سال جاری اشاره و تاکید کرد: تا قبل از سال 88 حدود 70 کانون تخصصی وجود داشت که در سال جاری به این تعداد 90 کانون دیگر با حداقل اعتبار پنج میلیون تومان اضافه خواهد شد.

شاه فضل با اشاره به ارزشیابی کانون ها در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور با اجرای طرح هایی چون طرح تلاوت نور، اهدا بیش از چهارصد هزار قرآن به مساجد سراسر کشور، اهدا انواع تفاسیر به ائمه جماعت و کتابخانه مسجد، برگزاری جشنواره های قرآنی، شناخت نخبگان قرآن کریم و همچنین حمایت از جلسات قرآن و مراکز تعلیم قرآن به نونهالان، گام های مناسبی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی برداشته است.

در ادامه مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی مساجد خراسان رضوی گفت: در دومین همایش ملی اندیشه های آسمانی، مشهد میزبان دو هزار و 100 نفر از نخبگان کانون های فرهنگی مساجد کشور خواهد بود.

حسین عبداللهی اظهار داشت: خوشبختانه امسال اعضا فعال کانون ها در سنین نوجوانی که از بهترین و ماندگارترین دوران زندگی است به این همایش دعوت شده اند.

وی با اشاره به سن شرکت کنندگان در همایش اظهار داشت: سن این افراد بین 15 تا 17 سال است که بهترین دوره بهره برداری از نوجوانی خواهد بود.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی مساجد خراسان رضوی در مورد برنامه های ستاد عالی کانون های فرهنگی کشور تاکید کرد: این برنامه ها در جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن و تقویت بنیه اعتقادی افراد گام بر می دارد.

وی با اشاره بر تعداد شرکت کنندگان خراسان رضوی در این همایش تصریح کرد: تعداد 160 نفر از نخبگان کانون های فرهنگی مساجد شهر مشهد و دیگر شهرستانه های خراسان رضوی در دومین همایش ملی اندیشه های آسمانی حضور دارند.