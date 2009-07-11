شکست جولای درس عبرتی برای اسرائیل بود/ملت،ارتش ومقاومت عناصرقدرت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، میشل سلیمان ابراز عقیده کرد : اسرائیل همچنان به طور روزانه قطعنامه 1701 شورای امنیت را از زمان تصویب آن پس از جنگ جولای 2006 نقض می کند.



وی خاطر نشان کرد : پیروزی لبنان در آن جنگ به سبب تکیه بر عناصر قدرت آن یعنی ارتش، ملت و مقاومت بود و به مثابه درس سختی به اسرائیل بود که سبب شد این رژیم به شیوه تهدید و ارعاب به جای شیوه تجاوزگری که در گذشته بر آن تکیه می کرد، متوسل شود، زیرا لبنانی ها بر حفظ حق لبنان برای مقابله با هر گونه تجاوزگری، اتفاق نظر دارند و در این زمینه متحد و یکپارچه هستند.



این اظهارات در دیدار امین جمیل رئیس جمهوری اسبق لبنان با میشل سلیمان بیان شد.



