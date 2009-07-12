جزئیات توافق جدید گازی ایران و ترکمنستان

سید رضا کسایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین جزئیات فرمول قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان، گفت: در مذاکراتی که روز گذشته در عشق آباد در رابطه با بحث نرخ خرید گاز انجام گرفت، 2 طرف بر روی یک فرمول جدید برای بهای فروش گاز به توافق رسیدند.

وی با اشاره به اینکه در این نشست 2 طرف بر روی واردات بلند مدت گاز بر اساس یک فرمول جدید به توافق رسیده اند، تصریح کرد: بر اساس توافقهای صورت گرفته فرمول واردات گاز از ترکمنستان هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.

به گفته این مقام مسئول از ابتدای جولای 2009 قیمت جدید گاز براساس فرمولی وابسته به فرآورده های نفتی شامل قیمت گازوئیل، نفت کوره کم سولفور و پرسولفور تعیین می شود.

افزایش 6 میلیارد متر مکعبی گاز وارداتی از ترکمنستان

کسایی زاده در ادامه از توافق 2 طرف برای افزایش 6 میلیارد متر مکعبی گاز وارداتی از ترکمنستان خبر داد و یادآور شد: با این افزایش حجم، میزان واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان در مجموع به 14 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

به گفته وی میزان افزایش حجم گاز وارداتی از این همسایه شمالی کشور قرار است از محل تولید میدان گازی دولت آباد تامین می شود.

کاهش چشمگیر قیمت گاز وارداتی

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اعلام کرد: بهای گاز وارداتی از ترکمنستان با توجه به کاهش شدید بهای نفت خام و فرآورده های نفتی، کاهش چشمگیری یافته است.

این مقام مسئول همچنین از اعلام نرخ نهایی واردات گاز ایران از ترکمنستان خود داری کرد.

آمادگی ایران برای ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا

کسایی زاده در پاسخ به این سئوال مهر که آیا با توجه به اعلام آمادگی ترکمنستان برای پیوستن به خط لوله نابوکو مذاکراتی در نشست عشق آباد برای ترانزیت گاز این کشور به اروپا انجام گرفته است، تبیین کرد: ترانزیت گاز ترکمنستان از مسیر ایران محور مذاکرات روز گذشته نبود، اما در صورت تمایل ایران آمادگی انتقال و ترانزیت گاز این کشور را به سایر خریداران دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از ایران به عنوان اقتصادی ترین مسیر برای ترانزیت گاز ترکمنستان و سایر کشورهای این منطقه یاد کرد و گفت: بدون شک سایر مسیر احتمالی در مقایسه با ایران از توجیه اقتصادی کمتری برخوردارند.

وی در پایان از ساخت خط لوله ای جدید میان 2 کشور خبرداد و تصریح کرد: با ساخت این خط لوله، گاز میدان دولت آباد ترکمنستان در منطقه سرخس، به شبکه ملی گاز ایران منتقل خواهد شد.

به گزارش مهر، واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان از سال 1374 و به دنبال انعقاد قراردادی 25ساله آغاز شد.

بر این اساس ترکمنستان در قالب این قرارداد متعهد شد تا صدور گاز به ایران را با قیمت ثابت و به تدریج تا سقف سالانه 8 میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ضمن آن که در سال 2007 میلادی نیز متعهد شد سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز به کشورمان تحویل دهد.

تاکنون این حجم صدور گاز با ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران موسوم به "کربجه – کردکوی" به طول 200 کیلومتر انجام شده است.

بر اساس قرارداد ایران و ترکمنستان، کربجه به عنوان نقطه آغاز طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شد؛ به این ترتیب واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال 1376 آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3/3 میلیارد مترمکعب و در سال های اخیر به بیش از 6 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.