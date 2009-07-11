به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌ نژاد رئیس جمهور در نشست خبری که عصر شنبه در پی تصویب 320 مصوبه در جلسه استانی هیئت دولت برای استان تهران برگزار شد، اعلام کرد که در دور دوم سفر های استانی تهران به چند شهرستان مانند فیروزکوه، دماوند و نظرآباد سفر نکرده است که سفر به این شهرستانها نیز در برنامه کاری دولت است .



وی با بیان این مطلب که شهر تهران و استان تهران دارای جایگاه والایی در ایران است و تهران مرکز ایران و مورد علاقه ملت ایران است گفت: ما در تهران چند مشکل اساسی در نگاه و چند مشکل چالشی اصلی داریم. بسیاری از مواقع مسائل کشور و تهران زیر مسائل کلان پنهان می‌شود و مسائل و مشکلات تهران نیز زیر مسائلی مانند اقتصادی و مسائل دیگر از دید مسئولان پنهان می‌ماند .

رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه دولت نگاه بسیار کلانی است، گفت: معتقدیم که مسائل تهران بر مسائل کل کشور و مسئله کل کشور بر روی تهران اثر می‌گذارد و مثلاً اگر نرخ بیکاری بالا باشد جمعیت خواهان کار به شهرهای بزرگتر حرکت می‌کند و تهران بیشترین سهم این جابجایی را در بحث مهاجرت‌ها دارد که ریشه مهم مشکل تهران است و اگر مسائل کل کشور مانند سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد توجه قرار گیرد بار زحمت از دوش تهران کاهش می‌یابد و میزان جابجایی‌ها کم می‌شود.



وی با بیان اینکه در 4 سال اول فعالیت دولت وی لازم بود که با تلاش گسترده سیل جابجایی جمعیت کنترل شود و جلوه‌ای از شعار عدالت محقق گردد ، گفت : آمارها و گزارش‌ها نشان می دهد که جابجایی‌ها کاهش یافته و کنترل شده است اما دولت تهران را در 2 دسته "خود تهران" و "شهرستانهای تهران" می بیند که البته مسائل آنها در هم تنیده است و حضور مسائل تهران در زندگی مردم شهرستانهای تهران مشاهده می‌شود.



رئیس جمهور اشتغال و توسعه صنعت را از مسائل مهم و از جمله مشکلات تهران خواند و با اشاره به نرخ بیکاری در تهران گفت: نرخ بیکاری در اکثر استانها کاهش یافته و زیر 10 درصد است اما نرخ بیکاری در تهران 10.6 درصد است که باید این نرخ کاهش پیدا کند که البته نیازمند زیرساخت‌ها است و لذا دولت 11 شهرک جدید مخصوص صنایع پیشرفته را به تصویب رسانده که برای مناطق محروم یک معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده و برای این امر نیز دولت تصویب کرد که از سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی پیشرفته و غیرآلاینده پشتیبانی کند.



وی از برنامه دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی خبر داد و افزود : بخشی از جوانان کار بلد هستند اما منابع و امکانات لازم را ندارند و لذا دولت تصمیم گرفت در 2 سرفصل که منابع قرض‌الحسنه مخصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و دوم منابع بانکی برای بنگاههای زودبازده اختصاص دهد.



احمدی نژاد با اشاره به مشکلات حمل و نقل ترافیک تهران نیز گفت : دولت 2 تصمیم مهم برای خارج از شهرها و داخل شهرها اتخاذ کرد، دولت تصمیم گرفته شد که یک کمربندی اساسی قبل از ورود به تهران و در شرق خارج از مراکز اصلی جمعیتی برای تهران ایجاد شود تا ترددهای عبوری نیز از هم جدا شوند.



وی با اشاره به مشکل تردد بین تهران و کرج نیز توضیح داد که در دولت تصمیم گرفته شد تا بزرگراه همت با سرعت بیشتری تکمیل شود و ارتباط تهران، شهریار و ورامین که گره‌های ترافیکی را باز می‌کند در مصوبه دولت نیز وجود دارد.



رئیس جمهور با بیان اینکه به کلانشهر شدن شهرهای اطراف تهران اشاره کرد و گفت: شهرهای اطراف تهران مانند ورامین و شهریار نیز مانند تهران بسرعت به یک کلانشهر تبدیل می‌شوند لذا باید از همین امروز خطوط ریلی برای این شهرستانها نیز ایجاد شود که مطالعه آنها تمام شده و در حال اجرا است .



وی درباره برنامه‌های دولت برای خطوط ریلی استان تهران گفت: قرار است که حلقه‌های جدیدی به خطوط ریلی اضافه شود تا از سرعت رشد نیاز جلوگیرتر باشد و در خصوص تهران نیز قرار شد حمل‌ونقل عمومی در 3 بخش ریلی، اتوبوسرانی و تاکسی‌ها توسعه یابد.



رئیس جمهور گفت : در خصوص بخش ریلی دولت در این مدت 4.7 برابر قبل از دولت نهم به مترو کمک کرده است چرا که مترو طرحی است که باید 20 الی 30 سال برای آن سرمایه‌گذاری شود و دلیل آن این است که کار در زیر زمین بسیار دشوار است و قیمت زمین در تهران بالا و در زیرزمین نیز محدودیت کار زیاد است ، لذا باید به دنبال طرح‌های جدیدی باشیم .

وی اعلام کرد در این راستا دولت تصویب کرد که 2 حلقه مصوب شورای ترافیک به سرعت اجرا شود و امیدوارم همه در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند و بهانه‌های گذشته در این خصوص وجود نداشته باشد تا ظرف 3 الی 4 سال بخشی از جابجایی توسط قطارهای سبک انجام شود.



احمدی‌نژاد توسعه اتوبوسرانی در تهران را یکی دیگر از راه‌حل‌های حل مشکل ترافیک خواند و گفت : در این 4 سال نزدیک به 3900 اتوبوس به تهران اضافه شد و قرار شد 2000 اتوبوس دیگر نیز به تهران اختصاص پیدا کند اما باید مدیریت به گونه‌ای باشد که بهترین بهره از این امکانات برده شود.



وی با بیان اینکه بخش سوم حل مشکل ترافیک تهران آژانس‌ها، تاکسی‌ها و خودروهای ون هستند گفت : تعداد تاکسی‌های وارد شده بسیار زیاد است اما شیوه جابجایی درست نیست و باید حداقل استفاده از تاکسی‌ها صورت بگیرد.

رئیس جمهور به بحث دولت الکترونیک برای کاهش ترددها در شهر اشاره کرد و گفت : بحث دولت الکترونیک و چرخه‌های الکترونیک در دستور کار دولت است اما تجربه نشان داده که ممکن است دولت الکترونیک در یک مقطع جابجایی را کاهش دهد اما به دلیل اینکه انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند بار دیگر این جابجایی‌ها افزایش می‌یابد و به جای اینکه وقت مردم در کارهای اداری تلف شود به تفریح و کارهای دیگر مانند دیدوبازدید صرف می‌شود لذا باید توسعه حمل‌ونقل ادامه پیدا کند.

وی گفت : دولت خود وارد خواهد شد و به مدیریت شهری کمک خواهد کرد.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود یکی دیگر از مشکلات تهران را بخش مسکن خواند و با بیان اینکه بیشترین میزان اجاره‌نشینی در کل کشور مخصوص تهران است ، خبر داد 2 شهر و شهرک جدید برای استان تهران پیش‌بینی شده و همچنین شهرک‌های تخصصی مانند شهرک‌های علمی و فناوری که قابلیت سکونت دارند نیز برای تهران پیش‌بینی شده است.



وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر در تهران بسیار کند پیش می‌رود اعلام کرد : قرار شد استانداری موانع را برطرف کند و همچنین قرار شد در مکان‌هایی که زمین برای طرح مسکن مهر وجود ندارند وزارت مسکن زمین خریداری و به این امر اختصاص دهد.



رئیس جمهور کمبود‌ آب را از دیگر از مشکلات تهران خواند و تاکید کرد : برای حل این مشکل باید اول منابع جدید را شناسایی و جمع‌آوری کنیم که این امر به تصویب دولت رسیده و سپس باید شبکه آبرسانی اصلاح شود چرا که بخشی از منابع در انتقال هدر می‌رود و دولت تصویب کرد که این امر اصلاح شود .

وی سومین تصمیم دولت برای حل مشکل آب را اصلاح الگوی مصرف خواند و گفت : در سال آینده در بودجه رقم مناسبی برای این امر اختصاص خواهد یافت .

احمدی نژاد راهکار چهارم را برای حل مشکل آب بازیافت خواند و با بیان اینکه که حجم آب مصرفی قابل بازیافت در تهران زیاد است خبر داد : توسعه شبکه فاضلاب تهران به تصویب دولت رسید.

رئیس جمهور گفت : 4 مرحله اول این طرح توسعه ای تکمیل شده و 1.5 متر مکعب را تصفیه می‌کند ، 3 فاز دیگر آن نیز در دستور کار است که جمعاً 9 متر مکعب را تصفیه خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به موضوع کشاورزی در استان تهران و مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکپارچه نبودن اراضی و شبکه آبیاری درجه 3 و 4 از مهمترین مشکلات کشاروزی است که خوشبختانه دولت بودجه خاصی را برای کشاورزان اختصاص داده است و حمایت قاطعی از طریق صندوق حمایت از توسعه کشاورزی انجام خواهد داد.

وی یکی دیگر از موضوعات استان تهران را مصرف بیش از حد انرژی خواند و گفت: متاسفانه بیشترین مصرف انرژی در تهران است آن هم انرژی برق و انرژی فسیلی. شبکه توزیع سوخت در تهران شبکه ای است که در 35 سال گذشته احداث شده باقی مانده اما سال گذشته با تصویب دولت هر فردی که مکان مناسبی برای ایجاد جایگاه بنزین داشته باشد می تواند مجوز اهداف جایگاه را از وزارت نفت بگیرد که ما امیدواریم ظرف یک سال آینده تغییراتی ایجاد شود که مردم طی سالهای گذشته دچار مشکل نشوند.

احمدی نژاد انتقال انبارهای بنزین به خارج از شهر را یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت برای استان تهران برشمرد.

رئیس جمهور از ایجاد مکان های تفریحی برای مردم استان تهران به عنوان مصوبه دور دوم هیئت وزیران برای این استان خواند و گفت: برخی که از تهران دورترند فکر می کنند تهران جای مناسبی برای تفریح می باشد و مکان های تفریحی ورزشی بسیاری دارد در صورتی که کمترین مکان های ورزشی و تفریحی در تهران است.

وی افزود: درحال حاضر تنها چند پارک در تهران وجود دارد که پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی نیست.

احمدی نژاد افزود: تهران حداقل 5 شهر بازی درجه یک می خواهد چرا که نیاز زیاد است و از سوی دیگر اگر مرکز تفریحی ورزشی مناسبی برای انسانها در این شهر شلوغ وجود نداشته باشد به زودی خسته و افسرده خواهند شد.

به گزارش مهر ، رئیس جمهور گفت: در استان تهران ما نیازمند سرمایه گذاری بودیم که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفت.

وی ایجاد مراکز فرهنگی در استان تهران و ایجاد مجتمع های دینی هنری را از دیگر از تصمیمات دولت خواند و گفت: در تهران ما مجتمع های تالار اجتماعات نیاز داریم که دولت تصویب کرده است مجتمع های تالاری در تهران درست شود چرا که ایران به زودی به یکی از مراکز مهم جهان تبدیل خواهد شد که در آن اجلاس های مهمی برگزار می شود ولی متاسفانه هنوز چند تالار همچون سالن کنفرانس اسلامی نداریم که قرار شد سالن اجتماعات بزرگ در تهران انجام شود.

احمدی نژاد همچنین احداث تالارهای بین المللی را یکی دیگر از تصمیمات هیئت دولت برای استان تهران برشمرد.

رئیس جمهور رسیدگی به مساجد و گلزار شهدا را یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت در دور دوم استانهای استانی به استان تهران خواند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع بهداشت و درمان در تهران اشاره و گفت: از آنجایی که بهترین مراکز درمانی و بیمارستانی در تهران است ما نیاز داریم برخی از بیمارستانها را بازسازی کنیم ، همچون بیمارستان تجریش و بیمارستان رازی.

احمدی نژاد ایجاد 30 پایگاه اورژانس در جاده های منتهی به تهران و 45 منطقه نمونه گردشگری که مناطق جذاب و تفریحی در استان می باشد را از دیگر مصوبات برشمرد.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع آموزش و آموزش عالی گفت: با اینکه بهترین دانشگاههای کشور در تهران است اما ما در این زمینه تحت فشار هستیم و در تلاشیم که این موضوع توسعه پیدا کند.

وی گفت: در حال حاضر ما پژوهشگاههایی داریم که در سطح جهانی هستند اما فاقد اعتبار و امکانات لازم می باشند.

احمدی نژاد توسعه خوابگاهها و رسیدگی به وضعیت خوابگاههای دانشجویی را از دیگر مصوبات هیئت وزیران برای استان تهران در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت برشمرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به موضوع توسعه ورزش در کشور گفت: در زمینه ورزش باید بگویم که 22 درصد سرانه ورزش در تهران صرف شده است و امروز مصوبات خوبی را دولت برای این امر داشته که احداث 140 مجموعه ورزشی از مصوبات دولت در این زمینه است.

وی به مدیریت واحد در استان تهران اشاره کرد و گفت : از آنجایی که امروز استان تهران نزدیک به 14 میلیون جمعیت دارد استانداری تهران به تنهایی نمی تواند به تنهایی این استان را اداره کند که دولت در همین راستا تصویب کرده است که استان البرز به مرکزیت کرج تشکیل شود که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و به زودی دولت این موضوع را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد.

احمدی نژاد همچنین تبدیل برخی از فرمانداری های استان تهران به فرمانداری ویژه از دیگر تصمیمات هیئت دولت برشمرد و گفت: مدیریت شهر کلان تهران کار سختی است که در گذشته در خصوص مدیریت واحد بحث هایی مطرح شد که چند الگو نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بنده امیدوارم در اوائل دوره جدید کار را به نقطه مطلوبی برسانیم تا تهران یک مدیریت متمرکز داشته باشد که هم وزارت کشور و هم شورای شهر در آن دخالت داشته باشند.

رئیس جمهور در پایان از مردم شهر تهران ضمن تقدیر و تشکر گفت: مردم تهران از جمله مردمانی هستند که در تمامی صحنه های عزت و افتخار ملت ایران پیشتاز بوده اند.

وی همچنین از نمایندگان استان ، دستگاههای امنیتی استان و اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: تهران قلب ایران است و اصحاب رسانه حلقه مناسب در برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان و دولت هستند.

جلسه هیئت وزیران در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت در استان تهران که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد پس از 8 ساعت بحث و گفتگو 320 مصوبه در پی داشت.