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۱۰ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۴

صعود 3000 نفري سپاهيان و بسيجيان به قله دنا

فرمانده تيپ مستقل 48 فتح در مصاحبه مطبوعاتي و تلويزيوني از صعود 3000 نفري سپاهيان و بسيجيان به قله دنا در هفته جاري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار كشكولي با اشاره به برنامه هاي سپاه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري پيرامون توسعه كوهنوردي و همگاني شدن اين ورزش و تلاش در جهت اجراي فرامين فرمانده كل قوا افزود: در سال 1382 سپاه اسلام اين منويات را به عنوان يك اصل اساسي و برنامه جدي براي خود قرار داده است.

سردار كشكولي تصريح كرد: صعود به قله 4800 متري دنا در كهكيلويه و بوير احمد سومين صعود از سلسله صعودهاي سراسري سپاهيان و بسيجيان است كه در هفته جاري انجام خواهد شد. وي شركت كنندگان در اين صعود را 3000 نفر از سپاهيان و بسيجيان عنوان كرد و افزود: در اين صعود فرماندهان لشكري و يگانهاي صعود كننده از لشكرهاي 14 امام حسين (ع)، 8 نجف، 19 فجر و تيپ هاي 33 المدهي و 48 فتح و 44 قمر بني هاشم و ساير يگانهاي سپاه حضور دارند.

وي در ادامه به چگونگي صعود اشاره كرد و افزود: گروههاي شركت كننده در اردوگاه شهيد مطهري و مدارس سي سخت مستقر خاهند شد و در روز پنج شنبه يازدهم تير ماه ساعت 5 صبح بعد از اقامه نماز صبح به طرف قله دنا حركت خواهند كرد و پيش بيني شده اين صعود د ساعت 1 بعد از ظهر به پايان برسد.

فرمانده تيپ 48 فتح افزود: جهت تسهيل در امر كوهنوردي و رفاه كوهنوردان در بين راه تابلوهاي راهنمايي نصب شده است و يك بيمارستان سيار باتجهيزات اتاق عمل نيز در سي سخت مستقر تا در واقع اضطراري مورد استفاده قرار گيرد.

سردار كشكولي در پايان اظهار داشت: سه پست امداد و نجات در مسيرهاي مشخص شده صعود كندگان ايجاد شده است و همچنين 4 فروند بالگرد جهت كمك به عمليات امداد و نجات و ماموريت هاي ويژه در نظر گرفته شده است.

 

کد مطلب 91031

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