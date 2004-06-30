صعود 3000 نفري سپاهيان و بسيجيان به قله دنا

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار كشكولي با اشاره به برنامه هاي سپاه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري پيرامون توسعه كوهنوردي و همگاني شدن اين ورزش و تلاش در جهت اجراي فرامين فرمانده كل قوا افزود: در سال 1382 سپاه اسلام اين منويات را به عنوان يك اصل اساسي و برنامه جدي براي خود قرار داده است.

سردار كشكولي تصريح كرد: صعود به قله 4800 متري دنا در كهكيلويه و بوير احمد سومين صعود از سلسله صعودهاي سراسري سپاهيان و بسيجيان است كه در هفته جاري انجام خواهد شد. وي شركت كنندگان در اين صعود را 3000 نفر از سپاهيان و بسيجيان عنوان كرد و افزود: در اين صعود فرماندهان لشكري و يگانهاي صعود كننده از لشكرهاي 14 امام حسين (ع)، 8 نجف، 19 فجر و تيپ هاي 33 المدهي و 48 فتح و 44 قمر بني هاشم و ساير يگانهاي سپاه حضور دارند.

وي در ادامه به چگونگي صعود اشاره كرد و افزود: گروههاي شركت كننده در اردوگاه شهيد مطهري و مدارس سي سخت مستقر خاهند شد و در روز پنج شنبه يازدهم تير ماه ساعت 5 صبح بعد از اقامه نماز صبح به طرف قله دنا حركت خواهند كرد و پيش بيني شده اين صعود د ساعت 1 بعد از ظهر به پايان برسد.

فرمانده تيپ 48 فتح افزود: جهت تسهيل در امر كوهنوردي و رفاه كوهنوردان در بين راه تابلوهاي راهنمايي نصب شده است و يك بيمارستان سيار باتجهيزات اتاق عمل نيز در سي سخت مستقر تا در واقع اضطراري مورد استفاده قرار گيرد.

سردار كشكولي در پايان اظهار داشت: سه پست امداد و نجات در مسيرهاي مشخص شده صعود كندگان ايجاد شده است و همچنين 4 فروند بالگرد جهت كمك به عمليات امداد و نجات و ماموريت هاي ويژه در نظر گرفته شده است.