یک دست صدا ندارد / هدف ما تشکیل دولت وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید لبنان امروز با میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا دیدار کرد.



حریری پس از این دیدار گفت : دولت جدید به موقع تشکیل خواهد شد و روند اوضاع بر اساس اصول پیش می رود.



وی افزود : شکی نیست که می دانید یک دست صدا ندارد و بر این اساس، هدف ما دستیابی به دولت وحدت ملی است و بحث و گفتگو با همه برای رسیدن به این هدف انجام می شود.



نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید گفت : می دانید که فردا مصادف است با سالگرد جنگ جولای ( 21 تیر 1385 رژیم صهیونیستی جنگ 33 روزه را علیه لبنان به راه انداخت که با مقاومت دلیرانه رزمندگان حزب الله و قشرهای مختلف مردم لبنان با شکست خفت بار روبرو شد) و این مناسبت باعث شد با جناب رئیس جمهوری دیدار کنم و من بار دیگر بر اهمیت تشکیل دولت وحدت ملی تاکید می کنیم و همه با هم در یک خط درباره این موضوع حرکت می کنیم.



حریری در دیدار با میشل سلیمان، آخرین تلاشهای انجام شده برای تشکیل دولت جدید و اوضاع کلی لبنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



از سوی محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت : تا زمانی که روحیه انعطاف پذیری دارند و گروهها خواهان تشکیل دولت وحدت ملی هستند که نخست وزیر مکلف بارها در این زمینه موضع خود را اعلام کرده است، هیچ توجیهی برای تاخیر در تشکیل دولت وجود ندارد .



وی تاکید کرد : دولت وحدت ملی از نظر ما دولتی است که مشارکت به معنای واقعی و کامل در آن باشد .



رعد در عین حال از برخی تلاشها برای به شکست کشاندن تلاشهای حریری برای تشکیل دولت خبر داد و آن را تلاشهای خارجی دانست که در داخل هم برخی با آن همراه می شوند.