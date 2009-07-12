استعدادهای پیشرفت کشور بسیار فراتر از بودجه های فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، وزیر اقتصاد و دارایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت، افزود: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز باید سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا و از منابع ملی و ظرفیتهای سرمایه گذاری خارجی به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه به رغم پیشرفتها و گامهای مثبت برداشته شده بین ظرفیت و موقعیت کنونی گیلان فاصله زیادی وجود دارد، اظهار داشت: پرکردن این شکاف و فاصله نیازمند برنامه است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه اگر بودجه ملی ایران به دو برابر نیز افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی توسعه استان نیست از مسئولان و مدیران گیلان خواست برای جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش بیشتری داشته باشند.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه تدوین برنامه پنجم توسعه روزهای پایانی خود را در دولت می گذراند، ادامه داد: این برنامه با توجه به شعار دهه چهارم انقلاب "دهه پیشرفت و عدالت" نامیده شده است و بر اساس اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حال تدوین است.

وزیر اقتصادی و دارایی همچنین در بازدید از گمرک آستارا اصلاح نظام گمرکی را از برنامه‌ های طرح تحول اقتصادی اعلام کرد و گفت: اصلاح نظام گمرکی در ابعاد مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به بحثهای کارشناسی انجام شده، هفت پروژه در راستای طرح مذکور در حوزه گمرک به تصویب رسیده است.

وی تدوین لایحه امور گمرکی را یکی از طرحهای تحول اقتصادی بیان داشت و افزود: قانون گمرکی کشور مربوط به چند دهه قبل بوده و طی این سالها حجم تجارت افزایش یافته و در رویه‌ های تجاری و حجم مبادلات تجاری گسترش چشمگیری را شاهد هستیم که در این طرح اصلاحات لازم پیش‌ بینی شده، ضمن اینکه طرحهای مختلفی در حوزه گمرکی در حال اجرا است.

حسینی با اشاره به اینکه به طور مشخص گمرکات کشور طرح پنجره واحد گمرکی را اجرا می‌ کنند، اظهار داشت: این طرح در حال افزایش است و یکی از مشکلاتی که در آسیب ‌شناسی به آن رسیدیم این است که در برخی از موارد حضور اجتناب ناپذیر دستگاه های مختلف ناهماهنگی‌ هایی را به وجود آورده که سبب سردرگمی و یا حداقل اتلاف وقت تجار می‌ شود.

وزیراقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح مذکور ماه گذشته در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد، بیان داشت: گمرک به عنوان مرجع نهایی هماهنگ کننده دستگاه های مستقر در گمرکات است و در این زمینه لایحه گمرکی تدوین شده و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

حسینی با تاکید براینکه گمرک آستارا از نظر باری، مسافری و ترانزیتی جز گمرکات فعال کشور است، یادآور شد: گمرک آستارا در بخش مسافر و ترانزیت جز سه گمرک اصلی کشور محسوب می‌ شود.