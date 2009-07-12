برنامه مشخصی برای مشارکت شهروندان در اداره امور گرگان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی شامگاه شنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: مشارکت شهروندان با شهرداری باید دوطرفه باشد و نباید همه بارها به دوش مردم گذاشته شود.

وی اظهار داشت: اکنون همه از شهرداری انتظار واگذاری زمین و یا بازگشایی راه را دارند، این درحالی است که برای گسترش مشارکت مردم باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شرکتهای دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار شود و اجرای این طرح در توسعه مشارکتهای مردمی نقش موثری دارد.

عبداللهی بیان داشت: تملکها باید به صورت اتوماسیون در اختیار شهرداری و شورا قرار گیرد و اگر قرار است تملکی صورت گیرد، باید منطبق با برنامه باشد.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: باید هر کدام از تملک روند مشخصی داشته باشد و این تملکهای برنامه محور باشد.

وی عنوان کرد: برای توسعه پیشرفت امور نیاز به تعامل و همفکری با مردم بوده و باید برای نهادینه شدن مشارکتهای مردمی برنامه ریزی شود.