تماس با خط 148 در قزوین 28 درصد افزایش یافت

زهرا غلامرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: 148 خط صدای مشاور یا مشاوره تلفنی است که به منظور ارائه راهنمایی و مشاوره با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانی راه ‌اندازی شده تا با ارائه توصیه و راهنمایی تخصصی لازم راه حل مناسبی برای مراجعان تلفنی پیدا و ارائه کند.



کارشناس مسئول دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان قزوین افزود: فعالیت مشاوره ای از سال 1372 در استان تهران و به تدریج در سراسر کشور آغاز شده است و صدای مشاور استان قزوین نیز از سال 1377 فعالیت خود را به طور مستمر آغاز کرده و همچنان ادامه دارد.

وی عنوان داشت: ارتباط مردم با خط تلفنی 148 ارتباط مراجعان را با مشاوران و روانشناسان مجربی که بر حسب تخصص خود به بررسی مشکلات خانوادگی، تربیتی، تحصیلی و اعتیاد می ‌پردازند برقرار می کند و به تماس ‌گیرنده امکان کنترل بیشتر رفتارها و حل مشکل‌ را می ‌دهد.



غلامرضایی یادآور شد: اطلاع ‌رسانی در خصوص خط 148 از طریق تبلیغات، چاپ بروشور و پوستر‌های تبلیغاتی، آگاهسازی از طریق رسانه‌ ها و انجام مصاحبه‌ های مطبوعاتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به آمار تماس با 148 بیان کرد: در سال 87 در استان قزوین تعداد 11 هزار و 32 تماس با خط 148 برقرار شده که نسبت به سال 86 حدود 28 درصد افزایش داشته ‌است.

کارشناس مسئول دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان قزوین اعلام کرد: بیشترین کسانی که با این مشاوره تلفنی تماس گرفته ‌اند، به ترتیب مشکلات روانی، اجتماعی، مشکلات بین ‌فردی و مشکلات منشی و رفتاری داشته اند که بر حسب تقسیم‌ بندی اختلالات روانی نیز اختلال خلقی، اختلالات کودکان و نوجوانان و اختلالات اضطرابی بالاترین آمار را داشته ‌است.

وی گفت: مشکلات بین فردی و رفتاری زمینه ‌ساز بسیاری از مشکلات دیگر در خانواده ‌هاست، از این ‌رو جدی‌ گرفتن آموزش مهارتهای زندگی در همه گروه ‌های سنی و آموزش زندگی به زوجهای جوان بسیار مهم است و می ‌تواند سطح آگاهی افراد را از خود و روابط متقابل‌ با دیگران بالا برده و از مشکلات بعدی در سطح خانواده پیشگیری کند.



غلامرضایی افزود: ساعات کار 148 هر روز هفته از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح تا 21 و 30 شب و در ایام تعطیل از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 14 و 30 است.

وی افزود: در حال حاضر 148 دارای شش خط فعال است که به طور همزمان امکان پاسخگویی به تماسهای مردم شهرستانهای استان قزوین وجود دارد و در حال حاضر تعداد کارشناسان فعال صدای مشاور شش نفر با تحصیلات روانشناسی و مشاوره است.

کارشناس مسئول دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان قزوین تاکید کرد: با شش خط تلفنی امکان پاسخگویی به تماسهای مردم شهرستانهای استان وجود دارد اما امکان دسترسی روستاها به 148 در حال حاضر وجود ندارد و امیدواریم که با همکاری مخابرات استان قزوین این امکان برای آنان فراهم شود.

وی یادآور شد: به طور کلی در سطح کشور نیروهای تخصصی این خط با توجه به میزان تماسها، کم است به همین منظور از سوی دفتر مشاوره کشور شبکه‌ ای برای خط 148 طراحی شده تا تمام استانها از طریق این شبکه به هم متصل شوند.

غلامرضایی گفت: در این شبکه اگر استانهای کوچک نیاز به متخصص خاص داشته‌ باشند به استانهای بزرگ ارجاع داده‌ می‌شوند که در سال‌ جاری با تجهیز تمام استانهای کشور و اتصال به این شبکه ضمن حل کمبود نیروی انسانی امکان خدمات‌رسانی بیشتر برای تماس ‌گیرندگان فراهم می شود.