تحول اداری بدون فناوری اطلاعات محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عباسعلی درافشانی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات اظهار داشت: کارآیی و اثر بخشی فعالیتها و خدمات دولت زمانی افزایش می یابد که بتوان از فناوری های نوین اطلاعاتی در جهت بهبود اقدامات دولت و افزایش بهره وری استفاده کرد.

درافشانی افزود: باید بین دستگاه های اجرایی فعال و غیرفعال در حوزه تحول اداری تفاوت قائل شد و به طور جدی با اجرای شیوه های انگیزشی و مکانیزمهای اثر گذار تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری یادآور شد: باید از خروجی و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها به شیوه علمی و در جهت رفع کاستی ها و نقاط ضعف سازمانها استفاده کرد و به اجرای این طرح تنها به عنوان یک امر مقطعی و تشریفاتی نگاه نکرد.

وی افزود: هدف از فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مچ گیر نیست بلکه هدف بهبود و ارتقای مسیر ارائه خدمات و اجرای برنامه های تحول اداری در دستگاه هاست.

در ابتدای این جلسه محمد کریم حسینی مدیرکل دفتر توسعه و منابع انسانی تحول اداری استانداری از عملکرد کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات در سال 87 و پیشنهادات و برنامه های اجرایی تقویت ارزیابی دستگاه ها گزارشی ارائه کرد.

در این جلسه پیشنهاد دستگاه های اجرایی برای برگزاری 9 دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان دولت به تصویب رسید.