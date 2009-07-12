طرح نظارت بر گیم نت ها در مازندران اجرا می شود

عباسعلی وفایی نژاد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با حضور سازمان بازرگانی، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، دادستانی مرکز استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد جهت جلوگیری از سوء استفاده و آثار عواقب وخیم آن در حال اجراست.

وی بیان داشت: تاکنون 80 هزار ملت کارت ویژه اصناف در سراسر استان صادر شد و بر اساس سیاست های وزارت بازرگانی. توزیع کالاهای اساسی و دارای اولویت در آینده از طریق این سامانه توزیع می شود.

وی از تشکیل دو هزار و 241 فقره پرونده تخلف صنفی در اردیبهشت ماه سال جاری در استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد هزار و 889 فقره به بیش از 603 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی گفت: همچنین در این مدت عامل جعل رسید برگشت کالابرگ به تعداد 17 هزار و 508 نفر شناسایی و پرونده این شخص به مراجع قضایی ارسال شد.

وفایی نژاد خاطرنشان کرد: شناسایی چهار باند جعل کالابرگ از دیگر اقدامات بوده که به زودی پرونده این متخلفین نیز به مراجع قضایی ارسال می شود.



رئیس سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: شناسایی و کشف باند تولید سم تقلبی از سوی بازرسان معاونت نظارت و بازرسی از دیگر اقدامات بوده که این باند به طور گسترده مبادرت به توزیع سم تقلبی در چهار شهرستان کرده که عوامل آن شناسایی و مقدار زیادی از این سموم نیز جمع آوری شده است.