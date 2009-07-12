سه هزار و 757 دستگاه به ناوگان حمل و نقل مازندران افزوده شد

سیدعیسی هاشمی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد هزار و 300 دستگاه خودرو سواری بوده که برای خرید آن 120 میلیارد ریال هزینه شد و بقیه سایر خودروها از جمله مینی بوس بوده است.

وی اظهار داشت: ساخت پایانه مسافربری هشت هزار متری رامسر و تنکابن از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه ناوگان حمل و نقل در استان است.

وی خاطرنشان کرد: ساخت 45 پل عابر پیاده و 40 پل عابر پیاده در حال ساخت از دیگر اقداماتی است که در دوران دولت نهم در این استان انجام شده است.

به گفته هاشمی، مازندران در بخش راهها به تقاطع های غیرهمسطح نیاز دارد و باید این مشکل در کوتاه مدت در استان برطرف شود تا شاهد وجود راههای امن در استان باشیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: هرچند دوربرگردانها در کوتاه مدت این مشکل را حل می کند ولی در درازمدت به تقاطع های غیرهمسطح نیاز دارد.

وی یادآور شد: با توجه به گردشگرپذیر بودن و ورود مسافران زیاد به منطقه، مازندران از راه مطمئن و امنی برخوردار نیست و این از مشکلات اساسی ر این راستا است.