گفتگوی مشروح مهر با رئیس رویان اصفهان: ایران در میان کشورهای صاحب فناوری شبیه سازی حیوانات مزرعه ای

محمد حسین نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین گوساله حاصل از تکنولوژی شبیه سازی در کشور متولد شد، گفت: اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه با تلاش محققان کشورمان ساعت 15:05 روز گذشته در سن 270 روزه حاملگی و پس از عمل سزارین در مجتمع دامپروری نصر به دنیا آمد و کشورمان را در جایگاه معدود کشورهای صاحب توانمندی در شبیه سازی انواع حیوانات مزرعه ای قرار داد.

مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان اضافه کرد: با دستیابی به این موفقیت بزرگ آخرین و مهمترین حلقه توانمندیهای دانش جنین شناسی کشور در جهت نیل به اهداف بایوتکنولوژی دارویی در کشور کامل شد.

وی افزود: تولید این گوساله شبیه سازی شده به دنبال یک رشته تحقیقات دامنه دار از سال 1382 و با حصول موفقیتهای چشمگیر در تولید انواع حیوانات مزرعه‌ ای حاصل از IVF، کلونینگ و مهندسی ژنتیک حاصل شده است که اولین آنها رویانا و آخرین آنها حنا است.

نصر اصفهانی گفت: انجام شبیه سازی موفق در گاو تبلور اصلی بلوغ دانش بیوتکنولوژی کشور است چرا که انجام شبیه‌ سازی این حیوان به دلیل خصوصیات ویژه فیزیولوژیکی، تولیدمثلی و تولیدی و نیز اهمیت بالقوه این حیوان در علوم بیوتکنولوژی دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: تولد اولین گوساله شبیه سازی شده که "بنیانا" به مفهوم بنیادین و پایه ‌ای نام گرفته اولین تولد موفق گوساله شبیه ‌سازی‌شده در خاورمیانه است که ایران را در جایگاه معدود کشورهای صاحب توانمندی در شبیه سازی انواع حیوانات مزرعه‌ ای یعنی گاو، گوسفند و بز قرار داده است.

نصر اصفهانی اضافه کرد: این موفقیت حاصل تلاش بی وقفه محققان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی و انجام حدود 50 آزمایش مقدماتی، 200 آزمایش اصلی، تولید بیش از 2000 جنین شبیه‌سازی شده و انتقال 300 جنین به 100 گاو گیرنده در طول مدت دو سال تحقیق بوده است.

مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان گفت: میزان کارآمدی حاصله در تولید جنینهای شبیه سازی شده آزمایشگاهی در پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در بالاترین میزان جهانی قرار دارد که مشابه آمار کشورهای صاحب تکنولوژی شبیه سازی از جمله نیوزلند، دانمارک و آمریکا است.

دکتر نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: علی‌رغم میزان بسیار بالای آبستنی اولیه حاصل در طی روند انتقال جنین تعداد بسیار زیادی از این آبستنیها در مرحله بسیار حساس گذر از ماه سوم حاملگی سقط شدند و از سوی دیگر تعداد سه مورد آبستنی از پنج مورد ادامه یافته در ماه ششم آبستنی عوارض اولیه بیماری حاد آب آوردگی شدید کیسه جنینی را بروز دادند که شایع‌ترین علت سقط آبستنیهای شبیه سازی شده گاو به حساب می‌آید.

مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان ادامه داد: بدین لحاظ حصول این موفقیت در مقطع کنونی یک دستاورد بزرگ علمی است و در حال حاضر پژوهشگران پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی اولین رده سلولی تراریخت بز حاوی ژن تولید داروی tpa را تولید کرده‌ اند که امید است در آینده ‌ای نزدیک، اولین بز تراریخت (ترانسژن) را که توان تولید داروی درمان سکته قلبی را در شیر خود دارد تولید کنند.

وی با بیان این که این مرکز، آمادگی خود را برای حفظ گونه‌های در حال انقراض کشور از طریق تکنولوژی شبیه سازی اعلام کرده است به مهر گفت: تا کنون چندین کشور دنیا از جمله نیوزلند، انگلیس، آمریکا، ایتالیا گونه های جانوری در حال انقراض خود را از طریق تکنولوژی شبیه سازی احیاء کرده‌اند.

به گزارش مهر، دومین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه که از منشا سلولی مشابه اولین گوساله شبیه سازی شده یعنی بنیانا است با تلاش محققان کشورمان تا چند روز آینده در مجتمع دامپروری فوکا وابسته به تامین اجتماعی متولد می شود.

مهندس جلیل نژاد مدیر این مجتمع دامپروری با اشاره به موفقیتهای اخیر در زمینه جنین شناسی گفت: این موفقیت از یک سو نشان دهنده رشد این دانش در کشور و از سوی دیگر نشان دهنده تحول ویژه در صنایع دامپروری کشور است.