انقراض نسل ماهیان خاویاری خزر/ ایجادبانک ژن وDNA ماهیان خاویاری درکشور

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در زمینه احیای گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر در این موسسه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از آنجا که حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان از جمله اقدامات استراتژیک در کشور است، فعالیتهایی در زمینه حفاظت از ذخایر ژنی ماهیهای در حال انقراض انجام شده است که از آن جمله می توان به ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری اشاره کرد.

نسل ماهیان خاویاری کشور رو به انقراض است

وی با ابراز تاسف از اینکه نسل ماهیان خاویاری کشور رو به انقراض است، افزود: دریای خزر دارای اکوسیستم طبیعی است و ماهیان خاویاری این دریا به عنوان شاخص خاویار طبیعی در دنیا مطرح است. علی رغم آنکه این امر می تواند پتانسیل خوب و ارزشمندی برای کشور باشد ولی متاسفانه این ذخایر بنا به دلایلی رو به انقراض است.

مطلبی به اقدامات این موسسه در زمینه احیای ماهیان خاویاری اشاره کرد و ادامه داد: یکی از کارهایی که ما باید در طول این سالها انجام می دادیم این بود که 6 گونه مرغوب و با پنانسیل تولید بالا را در دریای خزر احیا می کردیم که این احیا شامل ایجاد بانک ژن ماهیان خاویاری دریا بود که خوشبختانه به همت محققان موسسه نسبت به تاسیس این بانک اقدام شد.

ایجاد بانک ژن گونه های زنده ماهیان خاویاری

وی ایجاد بانک ژن گونه های زنده ماهیان خاویاری را یکی از اهداف این پروژه ذکر کرد و به مهر گفت: در این راستا 6 گونه ماهی خاویاری زنده نر و ماده را جمع آوری و در استخرهای خاکی و بتونی که فراهم شده بود، اقدام به تکثیر کردیم تا با رهاسازی آنها در دریای خزر هم ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر بازسازی شود و هم از نابودی این ذخایر جلوگیری شود.

ایجاد بانک DNA ماهیان خاویاری

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در عین حال احیای گونه های ماهیان خاویاری را یکی از تعهدات بین المللی در دریای خزر دانست و خاطرنشان کرد: از این رو علاوه بر ایجاد بانک ژن، ایجاد بانک DNA ماهیان خاویاری نیز در دستور کار این موسسه قرار گرفت.

ایجاد بانک اسپرم ماهیان خاویاری

مطلبی ایجاد بانک اسپرم ماهیان خاویاری را از دیگر اقدامات این موسسه ذکر کرد و به مهر گفت: این اقدامات هم هزینه های تولید را کاهش می دهد و هم باعث می شود که احیای این نوع ماهیها همواره میسر باشد.

به گفته وی این پروژه ها با موفقیت در حال انجام است و بخشی از آن نیز با همکاری دفتر محیط زیست دریای خزر (سب) انجام شده است.