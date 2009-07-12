انصاریان تدوین "بازپرس" را شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این مجموعه از 25 اسفندماه پارسال در پارک جنگلی چیتگر آغاز شد و تا دو ماه دیگر در همین پارک ادامه دارد. پس از آن تصویربرداری در اداره آگاهی، مجتمع قضایی و خانه‌ای در تهران دنبال می‌شود.

در مجموعه "بازپرس" م. فخیم‌زاده، محمود پاک‌نیت، رویا نونهالی، مهدی میامی، انوشیروان فاطمی، لیلا برخورداری، امیر رضا دلاوری، محسن افشانی، عمار تفتی، آشا محرابی، لیدا عباسی، اردشیر تفتی و... بازی می‌کنند.

این مجموعه که در 26 قسمت 50 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا انصاریان در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه می‌شود، داستان ساکنان یک مجتمع مسکونی را روایت می‌کند که پیدا شدن جسدی در آنجا زندگی هریک از ساکنین این مجتمع را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

عوامل دست‌اندرکار این پروژه عبارتند از نویسنده‌: م. فخیم‌زاده، مدیر تولید: حسن مصطفوی، مدیر تصویربرداری: محمد افسری، صدابردار:جواد مقدس، طراح دکور: محسن شاه ابراهیمی، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه: رامین‌عاشوری، طراح لباس: هایده زمانی، دستیاراول کارگردان و برنامه ریز:حسین فلاح، عکاس: نادرفوقانی، مدیرمالی: ابراهیم تفرشی و منشی صحنه: سیاوش عرفانی.