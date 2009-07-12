روز دوم مسابقات با انجام 4 دیدار به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ تابستانی بسکتبال 2009 آمریکا بامداد امروز (به وقت محلی) با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‎های دیترویت پیستونز، لس آنجلس لیکرز، گلدن استیت و هوستون راکتس مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

نتایج به دست آمده در رقابت‌های روز دوم لیگ تابستانی آمریکا به این شرح است:

* تونتوراپتورز 87 - دیترویت پیستونز 91

* لس آنجلس لیکرز 88 - کلیولند کاوالیرز 82

* گلدن استیت 98 - ساکرامنتو کینگز 95

* هوستون راکتس 98 - دالاس ماوریکس 95

مسابقات Summer League با حضور 22 تیم در لاس وگاس ایالت نوادا پیگیری می‌شود. حامد حدادی بسکتبالیست ملی‌پوش کشورمان در ترکیب تیم ممفیس گریزلیز در این رقابت‌ها حضور دارد.

مسابقات بسکتبال لیگ تابستانی آمریکا فرصتی ایده‎آل و مناسب برای تیم‎های شرکت‎کننده است تا شیوه‎های نوین خود برای فصل آینده NBA را بسنجند، خریدهای تازه را ارزیابی کنند و به بازیکنان ذخیره هم فرصت حضور در میدان را بدهند.