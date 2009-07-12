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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

نصر اصفهانی به مهر خبر داد:

تثبیت وضعیت "بنیانا"/ دومین گوساله شبیه سازی هفته آینده متولد می‌شود

تثبیت وضعیت "بنیانا"/ دومین گوساله شبیه سازی هفته آینده متولد می‌شود

مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان با اشاره به تولد اولین گوساله شبیه سازی شده در ایران گفت: وضعیت "بنیانا" اولین گوساله شبیه سازی شده ایرانی تثبیت شده است و در شرایط خوب جسمی بسر می برد.

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر وضعیت جسمانی "بنیانا" تثبیت شده است و مشکل خاصی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید گوساله تراریخته به مراتب از دیگر حیوانات مزرعه ای مانند بز و گوسفند دشوارتر است خوشبختانه مشکل خاصی در مورد بنیانا نداشته ایم.

نصراصفهانی یادآور شد: دومین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه "تامینا" نام دارد که از منشا سلولی مشابه بنیانا است هفته آینده بدنیا می آید.

به گزارش مهر، اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه با تلاش محققان کشورمان ساعت 15:05 روز شنبه 20 تیرماه سال 88 در سن 270 روزه حاملگی و پس از عمل سزارین در مجتمع دامپروری نصر به دنیا آمد. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در جمع کشورهای صاحب توانمندی در شبیه سازی انواع حیوانات مزرعه ای قرار داد.

کد مطلب 910470

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