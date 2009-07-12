توزیع کارت آزمون کاردانی فنی و حرفه ای از 29 تیر/ نحوه رفع نقص کارت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از روز دوشنبه 29 تا چهارشنبه 31 تیرماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه جزئیات آزمون نیز 22 تیر ماه منتشر می شود اظهار داشت: محل برگزاری آزمون برای هر داوطلب در کارتهای ورود به جلسه درج شده است.

معاون سازمان سنجش آموزش با اشاره به نحوه رفع نقص از کارت این آزمون به مهر گفت: در هر شهرستان دو باجه برای رفع نقص در نظر گرفته شده و داوطلبانی که هر یک از مشخصات شناسنامه ای آنها با کارت ورود به جلسه متفاوت است می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش این موارد را اصلاح کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که اطلاعات در رابطه با کد رشته امتحانی، جنس، زبان خارجی و پاسخگویی به معارف باشد داوطلبان باید برای رفع نقص به نماینده های سازمان در باجه های رفع نقص که محل آنها در اطلاعیه روز 22 تیرماه منتشر می شود، مراجعه کنند.

معاون سازمان سنجش درباره نحوه شرکت در آزمون گفت: دربهای آزمون صبح از ساعت 7 و بعدازظهر از ساعت 14.30 بسته می شود.

وی افزود: برای شرکت در آزمون داوطلبان باید از به همراه داشتن کیف دستی، کتاب، جزوه، پیجر و تلفن همراه خودداری کنند در غیر این صورت با فرد متخلف برابر قانون رفتار می شود.

توکلی درباره به همراه داشتن ماشین حساب در این آزمون گفت: آوردن ماشین حساب تنها در صورت داشتن مارکهایی که توسط سازمان سنجش اعلام می شود مجاز است.