به گزارش خبرنگار مهر، سری دوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" به کارگردانی محمدرضا آهنج مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند. در این مجموعه آتیلا پسیانی، امید زندگانی، عبدالرضا اکبری، کاوه خداشناس، ایمان صفا، مجتبی رجبی، احمد نجفی، حمیدرضا پگاه، بهمن دان، رضا توکلی، رحیم نوروزی، امیرحسین زند، مهدی امینی‌خواه، امیرحسین مدرس، رضا بنفشه‌خواه، بهزاد رحیم‌خانی، شهروز ابراهیمی، شبنم قلی‌خانی اکرم محمدی و نفیسه روشن بازی می‌کنند.

*خلاصه داستان:

داستان این مجموعه درباره چند جوان است که در آتش‌نشانی مشغول کار هستند و درگیر ماجراهای مختلف می‌شوند.

*حاشیه‌ها:

ـ داود هاشمی مجری طرح این پروژه آبان‌ماه پارسال اعلام کرد تولید سری دوم مجموعه اواخر پائیز همان سال شروع می‌شود، اما تولید آن به تعویق افتاد و 20 اردیبهشت‌ماه امسال کلید خورد. او اظهار امیدواری کرده بود که عبدالرضا اکبری و رضا رویگری همچون سری اول با گروه همکاری کنند، اما رویگری نتوانست با سری دوم مجموعه همکاری کند.

پسیانی در نمایی از مجموعه "عملیات 125"

ـ صحنه‌های اکشن سری دوم بر خلاف قصه سری اول این مجموعه که اختصاص به گروهی جوان داشت که بعد از قبول شدن در آزمون وارد آتشنشانی شدند، خیلی بیشتر است. قرار بود صحنه‌های اکشن مجموعه را مرحوم پیمان ابدی انجام دهد که عمر او به این دنیا نبود.

ـ کاوه سماکباشی نخستین بازیگری بود که مجری طرح این پروژه خبر همکاری او را با سری دوم داد، اما همکاری او هم منتفی شد.

ـ پیش بینی می‌شد با توجه به کارگردانی راما قویدل برای قسمت پایانی سری اول مجموعه "عملیات 125"، گروه برای سری دوم این مجموعه او را انتخاب کند، اما در نهایت محمدرضا آهنج انتخاب شد.

ـ با توجه به اینکه آهنج در ساخت مجموعه‌های اکشن پلیسی موفق بود، انتظار می‌رود در ساخت "عملیات 125" هم با وجود صحنه‌های اکشن کار قابل قبولی ارائه دهد. سری دوم "عملیات 125" همچون سری قبل آن با مشارکت آتشنشانی ساخته می‌شود.

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مجموعه تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" ساخته ابوالقاسم طالبی به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی در مراحل پایانی تصویربرداری است. آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، علی عمرانی، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی و حدیثه تهرانی در آن بازی می‌کنند.

بابک حمیدیان در نمایی از مجموعه "به کجا چنین شتابان"

*خلاصه داستان:

داستان این مجموعه درباره جوانی است که قصد دارد یک شبه ره صد ساله را طی کند و در این راه با مشکلات زیادی رو به رو می‌شود.

*حاشیه‌ها:

ـ "به کجا چنین شتابان" نخستین مجموعه ابوالقاسم طالبی است که فیلمنامه آن را خودش همراه لیلی کریمان نوشته است.

ـ پارسال خبر پخش این مجموعه در ماه رمضان امسال داده شود، اما مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه تهران درباره پخش این مجموعه در ماه رمضان امسال به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شبکه‌های دو، سه و تهران مجموعه‌هایی برای ماه رمضان تهیه می‌کنند. امسال معاونت سیما تصمیم گرفته به دلیل کوتاه بودن شب‌ها مثل هر سال چهار مجموعه پخش نکند. ممکن است دو یا سه مجموعه پخش شود. هنوز هم تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

ـ حسن شکوهی چندی پیش به خبرنگار مهر گفت تیتراژ این مجموعه را یک خواننده حرفه‌ای می‌خواند، اما هنوز خبری از این خواننده معروف نیست. بهروز بقایی علاوه بر بازی در این مجموعه بازیگردانی آن هم به عهده دارد.

ـ طالبی بعد از ساخت مجموعه "به کجا چنین شتابان" قصد دارد مجموعه "طلاق" را بر مبنای فیلمنامه شعله شریعتی و تهیه‌کنندگی حسن شکوهی برای شبکه تهران بسازد.

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مجموعه اپیزودیک "پرانتز باز" به کارگردانی کیومرث پوراحمد مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند و همزمان تدوین و ساخت موسیقی آن انجام می‌شود. اکبر عبدی، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهین‌ترابی، مجید سعیدی، علیرضا خمسه، ابراهیم آبادی، بهرام شاه‌محمدلو، مهدی احمدی، رضا بابک، عطیه غبیشاوی، محمدرضا ترابی، مالک سراج، امیر غفارمنش، فردوس کاویانی، طناز طباطبایی، فرزین محدث، رحمان باقریان، حسین عابدینی، محمدعلی‌ میاندار، شاهرخ نورمحمدی و مهدی باقربیگی در مجموعه بازی می‌کنند.

اکبر عبدی در نمایی از مجموعه "پرانتز باز"

*خلاصه داستان:

یک ساختمان متروکه‌ در گوشه‌ای از شهر که زمانی مسافرخانه قدیمی بوده با حضور آقای گلشهر بازسازی می‌شود و به صورت یک مهمانخانه مجلل شروع به کار می‌کند و...

* حاشیه‌ها:

ـ کیومرث پوراحمد با کارگردانی "پرانتز باز" بعد از ساخت مجموعه‌های "سرنخ" و "قصه‌های مجید" سومین تجربه مجموعه‌سازی خود را کسب می‌کند. او در این تجربه از همکاری مهدی باقربیگی بهره می‌برد.

ـ داریوش بابائیان دی ماه پارسال درباره این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: اهمیت این مجموعه برای آقای پوراحمد بسیار بالاست و او در نظر دارد آن را در حد "قصه‌های مجید" و "سرنخ" تبدیل به اثری ماندگار کند.

ـ با توجه به اینکه مجموعه‌های قبلی پوراحمد با استقبال مخاطبان رو به رو شد، انتظار می‌رود مجموعه "پرانتز باز" هم با استقبال مخاطبان رو به رو شود.

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مجموعه تلویزیونی"خانه بی‌پرنده" به نویسندگی آرش برهانی، کارگردانی کاظم معصومی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی مراحل نگارش فیلمنامه را سپری می‌کند.

* خلاصه داستان:

داستان "خانه بی‌پرنده" درباره دختری به نام زهراست که در پنج سالگی گم می‌شود و پدر و مادرش بعد از 22 سال او را پیدا می‌کنند. با وارد شدن زهرا به زندگی حاج عباس و مرضیه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

* حاشیه‌ها:

ـ تهیه‌کننده این مجموعه فروردین‌ماه پارسال اعلام کرد یکماه دیگر این مجموعه همزمان با نگارش کلید می‌خورد، اما هنوز هم زمان تولید این پروژه مشخص نیست.

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گزارش‌ها: فاطمه عودباشی