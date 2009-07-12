حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به جزئیات پروژه انتقال آب سرشاخه‌های دز به استان قم اظهار داشت: این پروژه هم اکنون با سرعت در حال اجرا و پیشرفت است و انشاء الله تا یکسال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و شهروندان از نعمت آب شیرین بهره مند خواهند شد.



وی تصریح کرد: در این پروژه مهم که بیش از 800 میلیارد تومان اعتبار در آن هزینه خواهد شد، چندین تونل با قطرهای متنوع و طول 54 کیلومتر، آب سرشاخه‌های دز را جمع آوری و به سد کوچری منتقل خواهند کرد.



مدیرعامل آب منطقه‌ای قم یادآور شد: عملیات انتقال آب از سد کوچری نیز با بیش از 180 کیلومتر لوله گذاری به استان انجام خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به اهتمام و توجه ویژه مقام معظم رهبری نسبت به تامین آب شرب استان قم موافقت معظم له در برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی را یادآور شد و گفت: خوشبختانه با عنایت مقام معظم رهبری مشکل اعتباری این پروژه که بسیار سنگین بود نیز تاحدود بسیار زیادی مرتفع گردید و تنها مشکلات جزیی در این پروژه باقی مانده که امیدواریم با مساعدت مسئولان حل شود.



رضوی در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت تسهیلات 91 میلیون یورویی از سوی بانک توسعه اسلامی‌جهت تأمین بخشی از هزینه‌های این پروژه خبر داد و بیان داشت: براساس تفاهم نامه و توافق صورت گرفته بین ما و بانک توسعه اسلامی‌جهت توسعه تصفیه خانه به میزان 70 هزار متر مکعب ذخیره آب برای احداث 23 کیلومتر رینگ شهر قم و... حدود 91 میلیون یورو بودجه اختصاص پیدا کرده است.



مدیر عامل آب منطقه‌ای استان تصریح کرد: این تفاهم نامه هفته گذشته در بانک توسعه اسلامی‌تصویب و جهت اجرا به وزارت اقتصاد و وزارت نیرو ابلاغ شده است.



وی خاطر نشان کرد: بازپرداخت 91 میلیون یورو نیز توسط دولت تضمین شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.



رضوی در پایان گفت: با انتقال آب سرشاخه‌های دز به قم، حداقل تا 40 سال آب شرب و بهداشتی استان تأمین خواهد شد.