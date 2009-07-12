مجید جوزانی به خبرنگار مهر گفت: این هفته با به پایان رسیدن اجرای نمایش "تمام صبح‌های زمین" حسین مسافر آستانه، نمایش "عدالتخانه" نوشته عارفه عنایتی به کارگردانی آذرنگ از چهارشنبه 24 تیرماه ساعت 19 در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه می‌رود. این نمایش به دلیل برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر آئینی سنتی تا پایان مردادماه به اجرا ادامه خواهد داد.

وی افزود: بعد از پایان اجرای نمایش "عدالتخانه" آذرنگ، سالن شماره یک ایرانشهر میزبان نمایش "زال و رودابه" نادر رجب‌پور خواهد بود که از اول اردیبهشت‌ماه روی صحنه خواهد رفت. دانشجویان تئاتر می‌توانند از تخفیف 50 درصدی بهای بلیت برای تماشای اجرای نمایش "عدالتخانه" استفاده کنند.

"عدالتخانه" داستان دو بردار است که در انتهای دوره قاجار و آغاز دوره پهلوی زندگی می‌کنند. این دو با وجود زندگی 25 ساله در خانه پدری میان خانه یکدیگر دیوار کشیده و 25 سال همدیگر را ندیده‌اند.

این نمایش در فضایی طنز به نقد فضای سیاسی اجتماعی آن دوره می‌پردازد. افشین زارعی، آذر خوارزمی،‌ عصمت رضاپور، گیتی قاسمی، سلمان خطی، مهدی حاجیان، مهدی بوسلیک و شبنم خضلی بازیگران "عدالتخانه" هستند.