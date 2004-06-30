مبارك تلفني به اياد علاوي تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، گرگيس هرمز ساده سخنگوي نخست وزير عراق در بيانيه اي مطبوعاتي با اعلام اين خبر اظهار داشت: مبارك در اين تماس تلفني همچنين براي عراقي ها آرزوي پيشرفت و توسعه كرد و آمادگي مصر را براي ارائه هر گونه كمكي به كشور عراق اعلام نمود.

علاوي نيز در اين ارتباط تلفني اجراي موفقيت آميز عمليات جراحي مبارك را تبريك گفت.

گفتني است علاوي در دوره فعاليت عليه رژيم صدام در دهه نود از روابط بسيار خوبي با مقامات و بخش هاي امنيتي مصر برخوردار بود.

از سوي ديگر شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه اي، انتقال قدرت به عراقي ها را " برنامه اي مهم" در مسير صحيح براي سازندگي عراق يكپارچه امن و با ثبات دانست.

دراين بيانيه كه از سوي دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس در شهر رياض پايتخت عربستان سعودي منتشر شد، آورده شده است: كشورهاي امارات، كويت، قطر، بحرين، عربستان سعودي و عمان از " انتقال حاكميت از نيروهاي ائتلاف به دولت موقت عراق" استقبال مي كنند.



درادامه اين بيانيه آمده است: شوراي همكاري خليج فارس اطمينان دارد كه دولت و ملت عراق از طريق تحكيم وحدت ملي براي ساختن آينده كشورشان، شرايط سخت جاري را پشت سر خواهند گذاشت.

اين شورا همچنين از جامعه جهاني خواست تا عراق را در وضعيت كنوني ياري داده و دولت موقت عراق را در اجراي وظايف خود در زمينه برقراري امنيت و آرامش كمك كنند.