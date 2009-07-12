به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه آزاداسلامی اهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: همگام با توسعه فضاهای آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به درجه واحد بسیار بزرگ «الف» ارتقا یافته و اساتید، دانشجویان و رشته‌های دانشگاه به بیش از سه برابر افزایش یافت.

اصغری اظهار داشت: همه اینها نشان از افقی روشن در توسعه آموزش عالی منطقه است.

وی گفت: حضور بیش از هشت هزار و 500 دانشجو در مراکز مختلف آموزش عالی موجب توسعه اقتصادی و رونق منطقه شده و این امر نقش بسزایی را در توسعه شهرستان اهر داشته است.

صفر اصغری، توسعه مراکز آموزش عالی را منجر به توسعه بسیاری از بخش‌ها در شهرستان اهر دانست و بر این توسعه به شکل صعودی تاکید کرد.

فرماندار اهر گفت: توسعه فرهنگی زیربنای توسعه سایر بخش‌ها بوده و ایجاد مراکز آموزش عالی موجب توسعه شهرستان اهر شده است.

وی ارتقا فرهنگ عمومی و جایگاه علمی منطقه را در گرو ایجاد و توسعه مراکز آموزش عالی برشمرد و افزود: در سال‌های گذشته و در طول عمر دولت نهم بخش آموزش عالی از شتاب بیشتری در این شهرستان برخوردار بوده و ایجاد آموزشکده کشاورزی، آموزشکده فنی همچنین تقویت و توسعه دانشگاه پیام‌نور از خدمات دولت در منطقه است.