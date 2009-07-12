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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

اختصاصی مهر /

جریانات و تعطیلات اخیر تصویب نهایی نقشه جامع علمی را به تأخیر انداخت

جریانات و تعطیلات اخیر تصویب نهایی نقشه جامع علمی را به تأخیر انداخت

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاخیر در تلفیق نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: با توجه به جریانات و تعطیلات اخیر و تشکیل نشدن جلسات شورا برای بررسی نقشه جامع، نهایی شدن و تلفیق آن به مدت سه هفته به تأخیر افتاد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با توجه به تعطیلات اخیری که در کشور وجود داشت ما برای به اتمام رساندن کار نقشه جامع علمی کشور یک ماه را از دست دادیم از این رو زمان به اتمام رساندن و نهایی شدن نقشه تمدید می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 30 درصد کار انجام شده و نقشه های علمی که از سوی وزارت علوم و شورای تخصصی نقشه به شورای عالی ارائه شده بود به میزان 80 درصد با یکدیگر تشابه محتوایی داشتند که با این وضعیت کار تلفیق این دو نقشه با یکدیگر برای نهایی شدن نقشه زمان زیادی را نمی طلبد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصرانه در تلاش برای اتمام کار نقشه در اسرع وقت است به مهر گفت: باید در فرصت باقیمانده سایر پیشنهادهایی که از فرهنگستانهای علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده را نیز بررسی و به نقشه اضافه کرد.

وی افزود: کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی این هفته ششمین جلسه بررسی نقشه را تشکیل خواهد داد.

کد مطلب 910582

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