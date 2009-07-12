اولین استاندارد کارخانه ای در آذربایجان غربی تدوین شد

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این استاندارد دومین استاندارد کارخانه ای در زمینه دتکتورگاز در کشور است که توسط بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه تدوین استاندارد کارخانه ای می تواند نقش مهمی در ارتقا و توسعه صنعتی استان و کیفیت استانداردها ایفا کند، بیان داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی با تدوین استانداردهای کارخانه ای موجبات ارتقا استانداردهای ملی را فراهم می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال 34 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های غذایی، شیمیایی، مصالح ساختمان فلزی در استان صادر شده است که با احتساب این پروانه ها تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد در سطح استان به 656 فقره رسیده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از صدور 28 گواهی نامه انطباق صادرات برای 390 هزار تن کالا به ارزش 527 هزار دلار طی همین مدت خبر داد و افزود: کشمش، خرما، فرش ماشینی، کربنات کلسیم، خوراک دام و طیور و مواد شیمیایی به کشورهای عراق، آذربایجان، روسیه، ترکیه، امارات و آمریکا از جمله اقلام صادراتی از استان بوده است.

امینی همچنین از صدور 698 فقره گواهی انطباق وارداتی کالا برای 50 هزار و 500 تن کالا به ارزش 23 میلیون و 914 هزار دلار طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد و اظهار داشت: طی این مدت از واردات یک محموله پیچ فولاد بدلیل عدم انطباق با استانداردها جلوگیری شده است.

به گفته امینی لوازم برقی خانگی، کیت های گازسوز، پارچه، لفاف بسته بندی مواد غذایی، الکترو موتور، قطعات خودرو، مواد شیمیایی و مصنوعات پلاستیکی را از جمله اقلامی عنوان کرد که از کشورهای ترکیه، هند، آلمان، اسپانیا، یونان و چین وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه از 465 واحد تولیدی مشمول اخذ گواهی نامه استاندارد بیش از 300 واحد دارای پروانه استاندارد هستند که 66 درصد واحدها را شامل می شود.

امینی واحدهای دانه بندی شن و ماسه و تولید بلوکات سیمانی را اهم واحدهایی عنوان کرد که پروانه استاندارد ندارند.