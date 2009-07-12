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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

در گفتگو مهر با توکلی /

جزئیات برگزاری آزمون تشریحی برخی رشته های کنکور ارشد اعلام شد

جزئیات برگزاری آزمون تشریحی برخی رشته های کنکور ارشد اعلام شد

معاون سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری آزمون تشریحی یا پروژه عملی کد رشته های 1351، 1352، 1357 و 1358 مرحله دوم آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل 88 را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون مرحله دوم هر یک از این کد رشته ها که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شده و در موعد مقرر حداقل یکی از کد رشته های امتحانی دارای آزمون تشریحی و پروژه دار را در فرم انتخاب رشته انتخاب کرده اند بر اساس برنامه زمانی در صبح و بعدازظهر 25 و 26 تیر ماه در تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: آزمون داوطلبان رشته معماری و تصویرسازی صبح پنجشنبه 25 تیر ماه و آزمون معماری منظر و نقاشی عصر پنجشنبه 25 تیرماه برگزار می شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین آزمون داوطلبان رشته تجزیه و تحلیل نمایشنامه و ارتباط تصویری صبح جمعه 26 تیر ماه و آزمون رشته طراحی شهری، نمایشنامه نویسی و تصویر متحرک در بعدازظهر روز جمعه 26 تیر ماه برگزار می شود.

وی تأکید کرد: دربهای آزمون صبحها رأس ساعت 7.30 و بعدازظهرها رأس ساعت 14 بسته می شود لذا داوطلبان باید یک ساعت قبل از بسته شدن دربهای آزمون در حوزه ها حاضر باشند.

توکلی اضافه کرد: کارتهای رشته های مذکور منحصرا در صبح و بعدازظهر 24 تیرماه برای کلیه خواهران در دانشگاه تربیت معلم تهران و برای برادران در مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی توزیع می شود و اطلاعیه سازمان در خصوص این آزمونها 22 تیر ماه در نشریه پیک سنجش و عصر امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می شود.

وی گفت: محل برگزاری آزمون نیز برای خواهران و برادران همان حوزه های توزیع کارت است.

کد مطلب 910630

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