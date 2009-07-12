جزئیات برگزاری آزمون تشریحی برخی رشته های کنکور ارشد اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون مرحله دوم هر یک از این کد رشته ها که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شده و در موعد مقرر حداقل یکی از کد رشته های امتحانی دارای آزمون تشریحی و پروژه دار را در فرم انتخاب رشته انتخاب کرده اند بر اساس برنامه زمانی در صبح و بعدازظهر 25 و 26 تیر ماه در تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: آزمون داوطلبان رشته معماری و تصویرسازی صبح پنجشنبه 25 تیر ماه و آزمون معماری منظر و نقاشی عصر پنجشنبه 25 تیرماه برگزار می شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین آزمون داوطلبان رشته تجزیه و تحلیل نمایشنامه و ارتباط تصویری صبح جمعه 26 تیر ماه و آزمون رشته طراحی شهری، نمایشنامه نویسی و تصویر متحرک در بعدازظهر روز جمعه 26 تیر ماه برگزار می شود.

وی تأکید کرد: دربهای آزمون صبحها رأس ساعت 7.30 و بعدازظهرها رأس ساعت 14 بسته می شود لذا داوطلبان باید یک ساعت قبل از بسته شدن دربهای آزمون در حوزه ها حاضر باشند.

توکلی اضافه کرد: کارتهای رشته های مذکور منحصرا در صبح و بعدازظهر 24 تیرماه برای کلیه خواهران در دانشگاه تربیت معلم تهران و برای برادران در مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی توزیع می شود و اطلاعیه سازمان در خصوص این آزمونها 22 تیر ماه در نشریه پیک سنجش و عصر امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می شود.

وی گفت: محل برگزاری آزمون نیز برای خواهران و برادران همان حوزه های توزیع کارت است.