شهرداری سمنان به تنهایی قادر به اجرای کامل قانون نیست

محمد طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اجرای کامل مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، نیازمند انجام کامل تعهدات دولت است.

سخنگوی شورای شهر سمنان افزود: با توجه به اینکه از یارانه مورد تعهد دولت برای مجوز ساخت هر واحد مسکونی در بافت فرسوده تنها پنج میلیون ریال به شهرداری ها تخصیص داده می شود، شهرداری سمنان نیز تها همین مبلغ را به متقاضیان تخفیف خواهد داد.

وی افزود: دولت با تصویب این قانون از یک طرف و عمل نکردن به مفاد مورد تعهد خود از طرف دیگر، کار را برای انجام این قانون توسط شهرداری سخت کرده است.

به گفته وی، با توجه به مصوبه شورای شهر سمنان، به هر میزان که دولت در اجرای این ماده، یارانه به شهرداری ها پرداخت کند به همان میزان نیز شهرداری موظف به تخفیف به متقاضیان است و تخفیف بیشتر از این مبلغ در شرایط حاضر برای شهرداری سمنان ممکن نیست.

وی یادآور شد: بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت در تولید و عرضه مسکن، شهرداری های سراسر کشور موظفند نسبت به تخفیف 50 درصد عوارض پروانه و تراکم ساختمانی و تقسیط باقیمانده آن در بافتهای فرسوده اقدام کنند که کل مبلغ تخفیف باید از سوی دولت به شهرداری ها پرداخت شود و این اقدام از سوی دولت در حالی انجام نمی شود که حدود 450 هکتار معادل نیمی از ساختمانهای شهر سمنان در بافت فرسوده قرار دارد.