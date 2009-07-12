صلح بدون حضور سوریه پایدار و عادلانه نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنار کوشنر در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ سوریه خاطرنشان کرد: فرانسه قصد دارد به منظور ایفای نقش در روند صلح با همکاری آمریکا و دیگر بازیگران [بین المللی] از روابط خود با سوریه و از سویی دیگر با اسرائیل استفاده کند.

کوشنر در ادامه گفت: فرانسه آمادگی دارد تا در تضمین های لازم برای اجرای هر توافقنامه ای میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در صورت تمایل طرفین مشارکت داشته باشد.

وزیر امور خارجه فرانسه در بخش دیگر سخنان خود از رژیم صهیونیستی خواست که شهرک سازی را متوقف کند و ایست های بازرسی را برچیند.

خاطرنشان می شود که کوشنر هم اکنون برای دیدار با مقامات سوری در دمشق به سر می برد.