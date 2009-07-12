  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

برنار کوشنر:

صلح بدون حضور سوریه پایدار و عادلانه نخواهد بود

صلح بدون حضور سوریه پایدار و عادلانه نخواهد بود

وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت که صلح واقعی تا زمانی که سوریه را در بر نداشته باشد، عادلانه و پایدار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنار کوشنر در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ سوریه خاطرنشان کرد: فرانسه قصد دارد به منظور ایفای نقش در روند صلح با همکاری آمریکا و دیگر بازیگران [بین المللی] از روابط خود با سوریه و از سویی دیگر با اسرائیل استفاده کند.

کوشنر در ادامه گفت: فرانسه آمادگی دارد تا در تضمین های لازم برای اجرای هر توافقنامه ای میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در صورت تمایل طرفین مشارکت داشته باشد.

وزیر امور خارجه فرانسه در بخش دیگر سخنان خود از رژیم صهیونیستی خواست که شهرک سازی را متوقف کند و ایست های بازرسی را برچیند.

خاطرنشان می شود که کوشنر هم اکنون برای دیدار با مقامات سوری در دمشق به سر می برد.

کد مطلب 910654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها