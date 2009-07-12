دولت در برابر کشتار مسلمانان در چین سکوت نکند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: اخبار وحشتناکى که از ایالت سین کیانگ چین درباره کشتار وسیع و سرکوب مسلمانان این منطقه منتشر شده است موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزاده‏اى است.



در ادامه اطلاعیه آمده است: این منطقه که در غرب چین واقع شده و تقریباً یک ششم مساحت چین را تشکیل مى‏دهد، اکثریت قاطع اهالى آن مسلمانند تنها گروه کوچکى از نژاد «هان» از کمونیست‌ها در آنجا زندگى مى‏کنند. این منطقه صنعتى و حاصلخیز اخیراً محل شدیدترین درگیری‌ها بین مسلمانان و گروه نژادپرست هان واقع شده است، گرچه دولت چین آن را یک نزاع قومى قلمداد مى‏کند ولى حمایت دولت از گروه مخالف و سرکوب شدید مسلمانان و تعطیلى مساجد آنها همه حکایت از این دارد که توطئه‏اى بر ضد مسلمین منطقه در جریان است.



در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: درست است که دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارند ولى این دلیل بر آن نمى‏شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم.



ما ضمن محکوم کردن شدید این سرکوب‏ها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مى‏کنیم که اعتراض شدید خود را نسبت به این حرکت غیر دوستانه اظهار دارند و یک صدا از دولت چین بخواهند که به این وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات کنند.



مردم از مسئولان دولت جمهورى اسلامى نیز انتظار دارند در این مورد سکوت نکنند و موضع قوى مناسبى بگیرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند.

