دولت در برابر کشتار مسلمانان در چین سکوت نکند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: اخبار وحشتناکى که از ایالت سین کیانگ چین درباره کشتار وسیع و سرکوب مسلمانان این منطقه منتشر شده است موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزادهاى است.
در ادامه اطلاعیه آمده است: این منطقه که در غرب چین واقع شده و تقریباً یک ششم مساحت چین را تشکیل مىدهد، اکثریت قاطع اهالى آن مسلمانند تنها گروه کوچکى از نژاد «هان» از کمونیستها در آنجا زندگى مىکنند. این منطقه صنعتى و حاصلخیز اخیراً محل شدیدترین درگیریها بین مسلمانان و گروه نژادپرست هان واقع شده است، گرچه دولت چین آن را یک نزاع قومى قلمداد مىکند ولى حمایت دولت از گروه مخالف و سرکوب شدید مسلمانان و تعطیلى مساجد آنها همه حکایت از این دارد که توطئهاى بر ضد مسلمین منطقه در جریان است.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: درست است که دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارند ولى این دلیل بر آن نمىشود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم.
ما ضمن محکوم کردن شدید این سرکوبها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مىکنیم که اعتراض شدید خود را نسبت به این حرکت غیر دوستانه اظهار دارند و یک صدا از دولت چین بخواهند که به این وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات کنند.
مردم از مسئولان دولت جمهورى اسلامى نیز انتظار دارند در این مورد سکوت نکنند و موضع قوى مناسبى بگیرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی با صدور بیانیهای از دولت خواست تا در برابر کشتار مسلمانان در چین سکوت نکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: اخبار وحشتناکى که از ایالت سین کیانگ چین درباره کشتار وسیع و سرکوب مسلمانان این منطقه منتشر شده است موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزادهاى است.
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