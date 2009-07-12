متکی امروز به مصر می رود

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز یکشنبه به همراه هیئتی برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ عازم مصر خواهد شد.

قرار است که پانزدهمین نشست سران جنبش غیر متعهدها پانزدهم و شانزدهم جولای (24 و 25 تیر) در حاشیه دریای سرخ برگزار شود.رئیس جمهور پیش از این گفته بود حضور در اجلاس سران شرم الشیخ در برنامه وی نیست.

مقامات ارشد 140 کشور عضو جنبش غیر متعهدها شنبه گفتگوهای خود را در مورد دستور جلسه و پیش نویس سند این نشست در شرم الشیخ آغاز کردند و انتظار می رود این پیش نویس تا عصر امروز نهایی شود . در این پیش نویس به موقعیت جنبش غیرمتعهدها در بعضی از مسائل مهم بین المللی و منطقه ای همچون بحران اقتصادی جهانی، فرآیند سازش در خاورمیانه از جمله مشکلات کنونی در شبه جزیره کره و برنامه هسته ای ایران پرداخته شده است.

