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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

"دا" همچنان در صدر پرفروشها/ سوره مهر جزو پرکارترین ناشران

"دا" همچنان در صدر پرفروشها/ سوره مهر جزو پرکارترین ناشران

کتاب "دا" پس از گذشت 70 نوبت چاپ همچنان در راس آثار پرفروش انتشارات سوره مهر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سوره مهر پرفروش‌ترین آثار خود را در آخرین ماه بهار اعلام کرد که در بین این آثار هشت کتاب با موضوع دفاع‌مقدس و از جمله "دا" با هفتادمین نوبت چاپ به چشم می‌خورند.

"دا" به اهتمام سیده اعظم حسینی، "خرمشهر، کو جهان آرا" نوشته مرتضی سرهنگی، "شب موصل"، "ماه در میدان مین" و "بارانهای هفت تپه" نوشته حسن و حسین شیردل، "خاطرات فاطمه آباد" به قلم محمد رضا محمدی پاشاک و "سفر به گرای 270 درجه" نوشته احمد دهقان از آثار دفاع‌مقدسی و پرفروش سوره مهر در ماه خرداد هستند.

همچنین کتابهای "من و کتاب" بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و مجموعه شعر "آن‌ها" اثر فاضل نظری دیگر آثار پرفروش این ناشرند.

بر اساس آمار خانه کتاب، انتشارات سوره مهر با انتشار 26 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در خرداد ماه جزو پرکارترین ناشران بوده است.

کد مطلب 910669

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