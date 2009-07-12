رشد 68 درصدی سرمایه گذاری در بهره برداری معادن خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز واثقی ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان صنایع و معادن استان افزود: طی سه ماه نخست امسال با صدور 19 فقره پروانه بهره برداری جدید امکان بهره برداری از 19 معدن با 12 میلیون تن ذخیره مواد معدنی و 38 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در خراسان رضوی فراهم شد.

رئیس اداره نظارت بر معادن سازمان صنایع و معادن استان بیان کرد: ماده معدنی معادن فوق شامل انواع سنگهای تزیینی ونما، بنتونیت، زئولیت، خاک صنعتی، پرلیت و سنگ لاشه است.

وی میزان استخراج سالانه این معادن را 138 هزار تن اعلام کرد و گفت: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی، غیر فلزی و فلزی است که در شهرستانهای نیشابور، سبزوار، کاشمر، چناران، تربت حیدریه، تایباد، مه ولات، قوچان، بجستان و فریمان توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و 160 نفر را نیز به طور مستقیم مشغول به کار کرده است.

واثقی ادامه داد: طی مدت فوق 21 مجوز برداشت از معادن نیز صادر شده که امکان استخراج بیش از 45 هزار تن ماده معدنی را برای صاحبان معادن فراهم کرده است.

وی با اشاره به آمار موجود گفت: در طول سه ماهه منتهی به تیرماه امسال شاهد رشد چمشگیری در بهره برداری معادن استان بوده ایم به گونه ای که در تعداد معادن 111 درصد، اشتغال ایجاد شده 64 درصد و در سرمایه گذاری نیز رشد 68 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد هستیم که این امر حکایت از فضای مناسب سرمایه گذاری و نیز وجود معادن غنی در استان دارد.