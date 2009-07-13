عملکرد جدید گوگل برای جستجوی تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2002 سازمانی به نام Creative Commons تاسیس شد که محتویات روی وب را که به صورت آزاد هستند از محتویات دارای حق مولف تفکیک می کرد.

اکنون گوگل عملکرد جدیدی را روی سرویس جستجوی عکس خود فعال کرده است که امکان پیدا کردن تصاویر تحت لیسانس Creative Commons را فراهم می کند. به این ترتیب کاربر می تواند به روشی شفاف و آسان عکسها را با کاربران دیگر به اشتراک بگذارد و حتی آنها را اصلاح کند.

ایده Creative Commons ارائه لیسانسی است که اجازه می دهد کسی که می خواهد بدون ذکر منبع از عکسهای روی اینترنت استفاده کند این تصاویر را از میان عکسهایی انتخاب کنند که تحت لیسانس استفاده آزاد قرار دارند. این ویژگی به خصوص برای وبلاگها و وب سایتهایی که می خواهند آزادانه از عکسها استفاده کنند یک امتیاز به شمار می رود.

براساس گزارش پی سی وورد، از این پس کاربر با انتخاب گزینه "جستجوی پیشرفته تصویر" در سرویس عکس گوگل می تواند تصاویری را انتخاب کند که تحت گزینه های "توسط لیسانس فیلتر نشود"، "برای استفاده دوباره برچسب گذاری شود"، "برای استفاده دوباره تجاری برچسب گذاری شود"، "برای استفاده دوباره با اصلاح برچسب گذاری شود" و یا "برای استفاده دوباره تجاری با اصلاح برچسب گذاری شود" قرار داشته باشند.