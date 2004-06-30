دويچه وله : سياستهاي آمريكا در عراق تغيير خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين شبكه خبري ، بيست و شش كشور عضو ناتو در نشست خود در استانبول تركيه اعلام كردند كه در نظر دارند با اعزام نيروهاى بيشتربه افغانستان، امنيت برگزارى انتخابات در اين كشور را تضمين كنند.

اعضاي ناتو يكي ديگر از اهداف خود را كمك به تسريع برقراري امنيت و ثبات در عراق اعلام كرده بودند و در اين راستا خاطر نشان كردند كه در آموزش نيروهاى امنيتى كمكهايي را ارائه خواهند داد .



دويچه وله با اشاره به انتقال قدرت در عراق پيش از موعد مقرر افزود : شمار زيادي از سران و مقامات كشورهاي شركت كننده در نشست ناتو از انتقال زودهنگام قدرت به عراقيها غافلگير شدند، اما عليرغم اين مسئله قدرتهاي بزرگ ناتو سعى كردند تا در بيانيه پاياني اين نشست حمايت همه جانبه خود را از دولت موقت عراق اعلام كند.

به نوشته اين شبكه خبري مسئله عراق به همين دليل از محوريت خاصي برخوردار شد ." گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان درمورد انتقال قدرت به عراقيها پيش از موعد مقرر اظهار داشت : جاى خرسندى است كه اين كار زودتر از موعد مقرر انجام شده است. هر چه عراقيها زودتر سرنوشتشان را در دست گيرند، بهتر است. من هم از اين قضيه بسيار خرسند و خوشحال هستم .



دويچه وله با اشاره به تمايل ناتو در حل بحران عراق خاطر نشان كرد : اعضاي ناتو در اين نشست تصميم گرفتند كه دولت موقت عراق را در آموزش نيروهاى نظامي و امنيتى كمك كنند.

" جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا و " تونى بلر " نخست وزير انگليس در كنفرانس مطبوعاتى مشترك خود در تركيه اظهار داشتند كه نيروهاى ائتلاف به وعده هاى خود عمل كرده و در حاليكه 14 ماه از ورود آنها به اين كشور مي گذرد قدرت را به مردم اين كشور منتقل كردند .

رئيس جمهوري آمريكا درمورد تصميم ناتو به حمايت از دولت موقت عراق گفت : آمريكا و متحدان ما ارتش عراق را براى تامين امنيت و ايجاد ثبات در اين كشور آموزش داده و آماده مي كند .

بوش همچنين در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد : ما از پاسخ مثبت ناتو به درخواست " اياد علاوى " نخست وزير عراق در اين زمينه خرسنديم .



"ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه كه از مخالفان سر سخت حمله نظامي به عراق بود در اين خصوص اعلام كرد كه ناتو نبايد بطور رسمي پرچم خود را در بغداد به اهتزاز درآورد.

صدراعظم آلمان نيز در اين راستا اظهار داشت : ما بارها اعلام كرده ايم كه به هيچ وجه در عراق حضور نظامي نخواهيم داشت ، اكنون نيز تكرار مي كنيم كه آلمان بر موضع خود استوار است .

دويچه وله در پايان نوشت : به هر حال مقامات آمريكايي با وجود پايان يافتن نشست ناتو و همچنين واگذاري قدرت به مردم عراق تغييري در سياستهاي خود در اين كشور اعمال خواهند كرد . بي گمان اين تغييرات بگونه اي اعمال خواهد شد تا اشتباهات و اهمال كاري هاي آنها را در كنترل اوضاع عراق بپوشاند .