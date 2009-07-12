حضور سه سنگنورد نیشابوری در اردوی تیم ملی

مجید نیک‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در مسابقات انتخابی سنگنوردی کرمان، از بین 120 سنگنورد حاضر از کل کشور این سه سنگنورد به انتخاب تیم ملی در آمدند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیشابور گفت: خسرو هاشم‌زاده، محسن عسکری خیابان و ایمان احسانی‌فر سه سنگنورد برگزیده و منتخب شهرستان هستند که هم اکنون در اردوی تیم ملی به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: در این اردو که برای مسابقات آسیایی قزاقستان که در اول مرداد ماه برگزار می‌شود 9 سنگنورد از ایران حضور می‌یابند که در این میان سهم شهرستان نیشابور 3 نفر است که نسبت به شهرهای دیگر بیشترین سهمیه برخوردار است.

نیک‌منش افزود: حضور حداکثری نیشابور در تیم سنگنوردی و در مسابقات آسیایی نشان از توان بالای سنگنوردان این شهرستان دارد که حمایت‌های بی شائبه مسؤلان را می‌طلبد.

وی از هیئت استان که اصلی‌ترین متولی این امور است که درخواست کرد به شهرستان نیشابور نگاه ویژه داشته باشند و سنگنوردان را از حمایت مالی و فنی برخوردار کنند.