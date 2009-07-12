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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

واردات کالا به همدان 98 درصد رشد داشته است

واردات کالا به همدان 98 درصد رشد داشته است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان همدان گفت: در سه ماه نخست سال جاری هزار و 484 تن کالا به استان همدان وارد شده که به لحاظ وزنی 98 درصد افزایش داشته است.

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه ارزش دلاری کالاهای وارداتی به استان همدان در این مدت چهار میلیارد و 679 میلیون و 905 هزار دلار بوده است، بیان کرد: این میزان کالای وارد شده به استان همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری 187 درصد افزایش دارد.

شهبازی با بیان اینکه واردات از طریق 33 فقره اظهارنامه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: 52 قلم کالا به استان همدان وارد شده است که بیشتر آنها مربوط به صنعت است.

وی عمده ترین کالاهای وارداتی به استان همدان را الکترود گرافیتی کوره، مقتول فولادی ممزوج و به هم تابیده، پتانسیومتر، ماشین آلات خط تولید درب و پنجره و مواد اولیه چرم سازی ذکر کرد و یادآور شد: تجهیزات تصفیه فاضلاب، ادوات بازی بولینگ، مواد اولیه رنگ سازی و ماشین آلات خط تولید شیشه و کریستال از دیگر کالاهای وارداتی استان همدان است.

مدیرکل گمرک استان همدان خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه های وارداتی در این مدت 50 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 910727

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