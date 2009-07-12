طرح فاز 2 بوستان منظومه شمسی در دست تهیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهنام اتابکی با اشاره به ویژگی های این بوستان گفت: سطح این محوطه با مساحت 11هزار مترمربع در حاشیه جنوبی بزرگراه همت واقع شده است و در این پارک پاتوق آسمان‌نما به شکل یک کره فضایی به قطر 30متر جانمایی شده است که در آن سفر به کهکشان نمایش داده می‌شود.



وی افزود : قرارگیری این کره در حاشیه بزرگراه همت بهترین دید و منظر شهری برای رویت این مجموعه از بزرگراه همت، مدرس و حقانی را به وجود می‌آورد.

به گفته اتابکی طرح فاز اول این مجموعه تایید شده و فاز 2 آن نیزدر دست تهیه است.

وی با اشاره به احداث و توسعه فضای سبز محدوده اراضی عباس آباد اظهار کرد: احداث و توسعه فضای سبزعرصه ها در محدوده اراضی عباس آباد، مساحتی 31 هزار مترمربعی دارد که 25 هزار مترمربع کاشت چمن و 6 هزار مترمربع کاشت انواع گل های فصلی و دائمی است.

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد افزود: به منظور تسریع در روند احداث فضای سبز بخشهایی از آن آماده شده است وهمچنین قسمتهای دیگری از اراضی نیز در آینده نزدیک و با پیشرفت سایر پروژه ها آماده کار می شود.