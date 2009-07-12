وصول 100 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌رسول رسولی ظهر یکشنبه در دیدار پرسنل اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با استاندار به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی افزود: به زودی سهم مالیات از این مقدار به حساب خزانه و سهم شهرداری ها به حساب آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته وی در دو دوره گذشته اخذ مالیات بر ارزش افزوده 320 میلیارد ریال وصول شده بود که 70 میلیارد ریال از این میزان به صورت مستقیم در اختیار شهرداری های آذربایجان شرقی قرار گرفته بود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به برنامه این اداره کل در مکانیزه کردن وصول مالیات اشاره کرد و گفت:در سال 87 بیش ا زدو هزار و 700 نود( NOD ) در بهره برداری از سیستم مکانیزه وصول مالیات طراحی شده بود.

وی به حداقل رسیدن زمان ارائه خدمات،‌تطابق خدمات رسانی با استانداردهای تدوین شده، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با قانون، به دست دادن وضعیت واقعی از سیستم های مالیاتی به مسئولان و کشف منابع جدید مالیاتی را از ویژگی های بارز طراحی و اجرای سیستم مکانیزه وصول مالیات دانست.