اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی کشتار مسلمانان در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: حوادث خونبار چند روز گذشته در ایالت سین کیانگ چین که منجر به کشته شدن بسیاری از مسلمانان این کشور و تعطیلی مساجد توسط عده ای نژاد پرست گردید موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این حادثه در ایالتی به وقوع می پیوندد که تقریبا یک ششم وسعت جغرافیایی چین و اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را به خود اختصاص داده است.

گرچه دولت چین این کشتار فجیع را یک درگیری قومی خوانده است ، اما اخبار حکایت از دخالت دولت و جانبداری از گروه خاص و نژاد پرست در این غائله دارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تاسف و تاثر فراوان، از دولت چین می خواهد با برخورد قاطع و مسئولانه نسبت به حقوق شهروندی مسلمانان به این غائله پایان داده و وزارت امور خارجه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری نماید.