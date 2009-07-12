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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی کشتار مسلمانان در چین

اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی کشتار مسلمانان در چین

حوزه علمیه قم در پی کشتار مسلمانان در ایالت سین کیانگ چین بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: حوادث خونبار چند روز گذشته در ایالت سین کیانگ چین که منجر به کشته شدن بسیاری از مسلمانان این کشور و تعطیلی مساجد توسط عده ای نژاد پرست گردید موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این حادثه در ایالتی به وقوع می پیوندد که تقریبا یک ششم وسعت جغرافیایی چین و اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را به خود اختصاص داده است.

گرچه دولت چین این کشتار فجیع را یک درگیری قومی خوانده است ، اما اخبار حکایت از دخالت دولت و جانبداری از گروه خاص و نژاد پرست در این غائله دارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تاسف و تاثر فراوان، از دولت چین می خواهد با برخورد قاطع و مسئولانه نسبت به حقوق شهروندی مسلمانان به این غائله پایان داده و وزارت امور خارجه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری نماید.

کد مطلب 910743

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