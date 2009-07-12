جامعه باید بیش از گذشته از آثار آذریزدی بهره‌ مند شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده پیش از ظهر یکشنبه در مراسم خاکسپاری پدر ادبیات کودک و نوجوان کشور اظهار داشت: آذریزدی با قلم خود به اسلام و انقلاب به ویژه نسل جوان و نوجوان خدمت بسیاری کرد و امروز جامعه باید بیش از گذشته از قلم وی بهره مند شود.

وی با اشاره به آثار استاد مهدی آذریزدی افزود: تاکنون 35 جلد کتاب وی منتشر شده و جلد 36 یا 37 آثار وی نیز هم‌ اکنون در حال چاپ است.

استاندار یزد، ایمان به خدا، نبوت، امامت ائمه‌ اطهار (ع)، ولایت فقیه و ه دایت کودکان، نوجوانان و جوانان به سوی فرهنگ غنی اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) و کار برای رضای خدا را از دیگر خصوصیات این نویسنده بزرگ برشمرد.

وی توکل به خدا، ساده زیستی، خوداتکایی و صراحت لهجه در گفتار و رفتار را از ویژگیهای بارز آذریزدی برشمرد و اظهار داشت: برای یک انسان چه ویژگی بالاتر از اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، نوشته های او را باعث پر شدن خلا در برهه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ذکر کنند و بخشی از تربیت فرزندانشان را مدیون کتابهای آذریزدی بدانند.

دلهای مشتاق فرهنگ و ارزشهای اسلامی وارثان آذریزدی هستند

فلاح زاده همچنین با اشاره به اینکه آذریزدی فرزندی نداشت، خاطرنشان کرد: گرچه آذریزدی فرزندی نداشت اما همه قلبها و دلهای مشتاق فرهنگ غنی اهل بیت ‌(ع) و ارزشهای اسلامی و انقلابی، فرزند و وارث آن نویسنده متعهد و توانا هستند.

وی افزود: مرحوم آذریزدی مرد متواضعی بود و به طور قطع هر فردی که در مقابل دستورات خداوند مطیع باشد، خدا نیز او را عزیز خواهد کرد.

فلاح‌ زاده همچنین بیان داشت: آذریزدی خوداتکا بود و به هیچ کس در طول زندگی خود به جز خدا توکل نکرد و استادی بود که هیچگاه نزد استادی شاگردی نکرده است و با قدرت اراده خود و توکل به خدا به جایگاه امروزی خود رسیده است.

استاندار یزد همچنین با اشاره به ساده زیستی استاد آذریزدی عنوان کرد: او همواره ساده زیست و در طول دوران زندگی خود خانه محقرش را برای زندگی برگزید و به حق نیز شاهدیم که از این خانه کوچک مرد بزرگی وارد اجتماع شد.

استاد مهدی آذریزدی، خالق کتابهای کودکان و نوجوانان، روز 18 تیرماه جاری پس از 87 سال زندگی به علت بیماری عفونت ریوی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت و پیکر او امروز در محله زادگاه وی در حسینیه خرمشاه یزد با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولان استان یزد به خاک سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری وی نمایندگان مردم در مجلس، هنرمندان و نویسندگان، شعرا، اقشار مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند.