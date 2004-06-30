هاآرتص: بارنيه به دليل ديدار با عرفات به اسراييل پذيرفته نشد

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، "ميشل بارنيه" وزير امور خارجه فرانسه عليرغم مخالفت اسراييل، با ياسر عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار كرد و از وي خواست كه براي اجراي نقشه راه گام هايي برداشته شود.

بارنيه همچنين از حضورنيروهاي بين المللي كه شامل ناظران اروپايي نيزمي توان باشد ، در نوار غزه پس از بيرون رفتن اسراييل حمايت كرد.

وزير امور خارجه فرانسه در كنفرانسي مطبوعاتي در مركز فرماندهي عرفات در كرانه باختري اظهار داشت: فلسطيني ها بايد به حركات خشن پايان دهند و مسئولين اين خشونت ها را تنبيه نمايند.

وي با اشاره به ديوار حائل در كرانه باختري و تخريب منازل فلسطينيان در حملات ارتش بر ضد نظاميان گفت: اسراييل هم بايد برخي تدابير مثل توقف ساخت ديوار و عمليات تخريب را اتخاذ نمايد.

بارنيه گفت: فرانسه ازطرح امنيتي مصر براي غزه شامل پيشنهاد آتش بس و به كارگيري نيروهاي مصري براي آموزش نيروهاي امنيتي فلسطين حمايت مي كند.

وزير امور خارجه تصريح كرد: ما بايد هر فرصتي را در نظر بگيريم. تلاش هاي مصر و بيرون كشيدن از غزه باعث مي شود كه ما اين فرصت را به دست بياوريم كه بار ديگر به نقشه راه بازگرديم كه سبب خواهد شد اسراييل و فلسطين با صلح و آرمش كنار يكديگر زندگي كنند.

ياسر عرفات نيز در كنفرانسي مطبوعاتي متعهد شد كه نهايت تلاش خود را به كار گيرد تا پيشنهاد مصر اجرا شود. وي گفت: فلسطيني ها از ايده قاهره براي تقويت نيروهاي امنيتي استقبال كرده اند.

قرار بود كه بارنيه پس از ديدار با عرفات به اسراييل برود. اما از آنجايي كه رژيم اسراييل جامعه جهاني را از ديدار با عرفات به دليل رواج خشونت منع كرده، ديدار جداگانه اي را با بارنيه براي ماه سپتامبر برنامه ريزي كرد.



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