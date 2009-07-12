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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

گزارش خبری مهر/

طولانی شدن مرمت بازار اراک اجناس بازاریان را دست دوم کرد!

طولانی شدن مرمت بازار اراک اجناس بازاریان را دست دوم کرد!

اراک - خبرگزاری مهر: بازاریان اراک با گلایه از طولانی شدن روند مرمت این بازار تاریخی اعلام کردند: بازسازی و مرمت کف بازار آن قدر طولانی شده است که اجناس مغازه های آنها به دلیل و گرد و غبار تبدیل به جنس دست دوم شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازاریان از صبح یکشنبه با بستن مغازه های خود به روند طولانی شدن زمان مرمت بازار (کف سازی و اجرای تاسیسات) توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی اعتراض کردند.

یکی از کسبه این بازار در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: گرد و خاک موجود در بازار، جنسهای مغازه ها را تبدیل به جنس دست دوم کرده است و کنده شدن کف بازار مانع عبور چرخهای دستی و حمل و نقل کالاهای مورد نیاز به بازار می شود.

وی اظهار داشت: مشتریان نیز به علت دشواری عبور و مرور به داخل بازار برای خرید کمتر مراجعه می کنند.

روند اجرای پروژه غیرفنی و غیراصولی است

کمالی، شهردار بافت تاریخی شهر اراک نیز با بیان اینکه شهرداری متولی اجرای این پروژه نیست گفت: شهرداری نیز چند بار بر روند غیر فنی انجام دادن این پروژه به سازمان گردشگری و میراث فرهنگی اعتراض کرده است.

مسئول روابط عمومی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان مرکزی در پاسخ به علت طولانی شدن کف سازی و اجرای تاسیسات در بازار اراک گفت: پنج پیمانکار این پروژه را از اواخر زمستان سال گذشته شروع کرده اند و قرار بود تا تیرماه امسال به پایان برسد.

محمد منتظری ادامه داد: به علت پیش آمدن حوادثی که انتظار آن نمی رفت این کف سازی به درازا کشیده شده است.

رسیدن به چند قنات و هماهنگی با نهادهای مختلف کار را طولانی کرد

وی هماهنگی با نهادهای مخابرات، گاز، برق و آب را از جمله عوامل طولانی شدن مرمت بازار عنوان کرد و اظهار داشت: در پی کندن کف بازار چند بار به قنات رسیده ایم که همین امر کار را مشکل تر کرده است.

قدمت این بازار به بیش از 150 سال می رسد و هم اکنون از جمله مراکز خرید شهروندان اراکی و روستاییان این استان محسوب می شود.

این بنای با ارزش تاریخی که به بازار سر پوشیده معروف است تلفیقی از معماری مدرن و سنتی ایران است که از گذرها و سراهای متعدد با سقفهای گنبدی شکل ساخته شده است.

کد مطلب 910814

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