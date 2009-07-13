20 قلمزن اصفهانی کارگاه های خود را تعطیل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان احمد ادیب افزود: این صنعتگران که اکنون در یک مجموعه تجاری در خیابان کاوه هستند پیش از این در کاروانسرای تحدید در دروازه دولت مستقر بودند.

وی ادامه داد: با تخریب کاروانسرای تحدید در دروازه دولت اصفهان و تبدیل این کاروانسرا به برج جهان نما ، صنعتگران قلمزن مستقر در آن به صورت موقت توسط شهرداری به یک مجموعه تجاری در خیابان کاوه منتقل شدند .

وی اظهار داشت : مکان موجود به لحاظ امکانات نامناسب، فضای فروشگاهی است نه فضای کارگاهی و از نظر بهداشت محیط کار و شرایط کار، هنرمندان قلمزن را با مشکل مواجه کرده است .

وی تصریح کرد: از 80 کارگاه قلمزن که در این مکان فعالیت می کردند 20 صنعتگر کارگاه خود را تعطیل کردند و در حال حاضر60 کارگاه در حال فعالیت هستند.

ادیب گفت : متاسفانه انتقال صنف قلمزن به خیابان کاوه باعث دور شدن از مرکز شهر و مرکز گردشگری و دسترسی توریست به این رشته صنعتی و آشنایی با رشته قلمزنی در کارگاهها گردیده است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از روند تعطیلی کارگاه