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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۸:۲۷

به دلیل شرایط نامناسب؛

20 قلمزن اصفهانی کارگاه های خود را تعطیل کردند

20 قلمزن اصفهانی کارگاه های خود را تعطیل کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 20 صنعتگر، کارگاه قلمزنی خود را به دلیل شرایط نامناسب کارگاهی و نبود امکانات مناسب کارگاه خود را تعطیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان احمد ادیب افزود: این صنعتگران که اکنون در یک مجموعه تجاری در خیابان کاوه هستند پیش از این در کاروانسرای تحدید در دروازه دولت مستقر بودند.

وی ادامه داد: با تخریب کاروانسرای تحدید در دروازه دولت اصفهان و تبدیل این کاروانسرا به برج جهان نما ، صنعتگران قلمزن مستقر در آن به صورت موقت توسط شهرداری به یک مجموعه تجاری در خیابان کاوه منتقل شدند .

وی اظهار داشت : مکان موجود به لحاظ امکانات نامناسب، فضای فروشگاهی است نه فضای کارگاهی و از نظر بهداشت محیط کار و شرایط کار، هنرمندان قلمزن را با مشکل مواجه کرده است .

وی تصریح کرد: از 80 کارگاه قلمزن که در این مکان فعالیت می کردند 20 صنعتگر کارگاه خود را تعطیل کردند و در حال حاضر60 کارگاه در حال فعالیت هستند.

ادیب گفت : متاسفانه انتقال صنف قلمزن به خیابان کاوه باعث دور شدن از مرکز شهر و مرکز گردشگری و دسترسی توریست به این رشته صنعتی و آشنایی با رشته قلمزنی در کارگاهها گردیده است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از روند تعطیلی کارگاههای قلمزنی باید یا به مکان مناسب تری منتقل شوند و یا با تجهیز کارگاهها از تعطیل شدن آن جلوگیری نمود.

 
کد مطلب 910849

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