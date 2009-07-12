ارتش کره شمالی عامل حمله سایبری به کره جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، بر اساس گزارش مقامهای اطلاعاتی شواهد موجود حکایت از حمله هکرهای موجود در آزمایشگاه های ارتش کره جنوبی به رایانه های کره جنوبی دارد.

به نوشته واشنگتن تایمز، اعضای کمیته اطلاعات پارلمانی کره جنوبی به تازگی اعلام کرده اند که سرویس اطلاعات ملی آمریکا ( سیا ) در روزهای اخیر به کره جنوبی اطلاع داده بود که سئول ظرفیت خوبی برای مورد حمله قرار گرفتن از سوی هکرها را دارد.

در همین رابطه روزنامه "جانگ آنگ ایلبو" چاپ سئول در این باره می نویسد : آژانس جاسوسی کره جنوبی روز جمعه 19 تیر به نمایندگان مجلس در گزارشی اعلام کرد که ارتش کره شمالی دستوری را در رابطه با منهدم کردن شبکه ارتباطی کره جنوبی در مدت زمانی بسیار کوتاه ( یک لحظه ) دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از حمله گسترده هکرها به رایانه های سیستمهای امنیتی کره جنوبی، سئول از آغاز فاز جدیدی از حملات سایبر ( الکترونیکی ) خبر داد.

حملات سایبر وارد فاز جدیدی شده و در این مرحله هکرها رایانه های شخصی را هدف قرار می دهند به نحوی که اندکی پس از حمله هکرها درایوهای رایانه پاک می شوند.

بر همین اساس، کره شمالی اولین متهم اصلی حملات سایبر است اما با این وجود این کشور در میان پنج کشوری که این حملات ممکن است در آنها سازماندهی شده باشد، نیست.

به گزارش کمیسیون ارتباطات کره جنوبی، هکرها بیش از 12 سایت دولتی و سایتهای متعلق به مشاغل مختلف کره جنوبی را مورد حمله قرار داده و رایانه های مورد حمله دچار خسارت شده اند.