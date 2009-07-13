انتقاد شدید مسلمانان به سکوت سیاسی آلمان در مورد شهادت شربینی؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

روز جهانی حجاب فرصت یادآوری حق زنان مسلمان به غرب باشد

به دنبال قتل زن مسلمان و محجبه مصری توسط یک نژادپرست آلمانی، مسلمانان جهان خواستار نامگذاری روز درگذشت وی به عنوان روز جهانی حجاب شدند. این پیشنهاد مورد استقبال مجامع و نهادهای اسلامی جهان قرار گرفت تا حقوق زنان مسلمان به غرب یادآوری شود.

عبیر فرعون رئیس مجمع حمایت از حجاب گفت: ما با تمام تلاش خود از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه مروة الشربینی شهید حجاب محسبو می‌شود گفت: این زن همچنین قربانی اسلام‌هراسی است که بسیاری از مسلمانان اروپایی از آن رنج می‌برند، مرگ وی باید گرامی و به عنوان روز جهانی حجاب نامگذاری شود.

شربینی 32 ساله روز اول ژوئیه توسط نژادپرست آلمانی روس تبار 28 ساله در دادگاهی در شهر غربی درسدن، آلمان با 18 ضربه چاقو کشته شد. این قتل پیش از آنکه برای شهادت در دادگاه در پرونده ای اهانت برای پوشیدن حجاب حاضر شود صورت گرفت. در جریان این حمله همسر وی نیز که برای حمایت شربینی مداخله کرد مجروح شد.

مسلمانان پس از درج این واقعه در سایتهای خبری اسلامی پیشنهاد کردند که مرگ مصیبت‌بار این زن جوان روز ویژه ای برای تمام زنان مسلمان جهان باشد که به خیابانها آمده و از اصول پوشش اسلامی خود دفاع می‌کنند.

روا العابد از مقامات فدراسیون سازمانهای اسلامی اروپا نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: ما خواستار برگزاری رویدادهای بیشتری خواهیم شد تا آگاهی غیر مسلمانان را درباره حقوق زنان مسلمان اروپا از جمله حجاب ارتقا دهیم.

بسیاری از مسلمانان هفته اول سپتامبر را به عنوان روز بین المللی همبستگی حجاب برگزار می کنند. این روز نخستین بار توسط مجمع حمایت از حجاب مستقر در لندن در سال 2004 در اعتراض به قانون منع حجاب در مدارس دولتی فرانسه اعلام شد.

در این میان رهبران مسلمان قتل الشربینی را تداعی کننده اسلام هراسی گسترده در غرب دانستند.

امنیه ناصر استاد الهیات و فلسفه دانشگاه الازهر نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: این پاسخی عملی به خصومت توجیه نشده به حجاب است. این روز می تواند فرصتی برای یادآوری به غرب درباره بی عدالتی های آنها نسبت به زنان مسلمان و همچنین فرصتی برای نشان دادن ندای تکثرگرایی اسلام به غرب باشد.

محمد بازوی رئیس انجمن مسلمانان دانمارک نیز با این اظهارات موافقت کرد و گفت: روز حجاب می تواند به غربی ها یادآوری کند که زنان مسلمان حق پوششی را که انتخاب کرده دارند درست مثل زنان غیر مسلمان که هرچه می خواهند می پوشند. آنهایی که در غرب تنها درباره حقوق زنان صحبت می کنند باید به این درک برسند که حق حجاب زنان نباید از آنها دریغ شود.

سکوت رسانه‌ای و سیاسی آلمان نسبت به قتل زن مسلمان مصری

قتل وحشیانه شهیده "مروه الشربینی" زن محجبه مصری با ضربات چاقوی نژادپرستی در آلمان، نه تنها مسلمانان جهان را از این جنایت خشمگین کرده بلکه واکنشهایی را در مورد سکوت رسانه‌ای غرب در این زمینه برانگیخته است.

روزنامه آلمانی‌زبان تاگس اشپیگل مستقر در برلین طی گزارش خود در شماره روز پنجشنبه 9 ژوئیه (18 تیرماه) نوشته است: چرا قتل یک زن محجبه که قربانی قتل ناموسی هم نبوده، طی یک هفته تنها به عنوان یک خبر کوتاه منعکس می‌شود؟

این روزنامه در ادامه این پرسش را مطرح کرده است: آیا علت این است که قتل وارد چارچوب داوری ما نشده است؟

اشاره این روزنامه به قتل ناموسی از آن جهت صورت می‌گیرد که اگر از این دست رویدادها در میان جامعه مسلمان آلمان و کلاً جوامع مسلمانی که در اقلیت کشورهای غربی زندگی می‌کنند صورت گیرد به چنان بزرگنمایی رسانه‌ای منتهی می‌شود که بستر پیش داروی‌ها و تعصب عامه مردم درباره اسلام و مسلمین را فراهم می‌کند.

درحالی که این قتل وحشتناک مسلمانان آلمان و سراسر جهان را خشمگین کرده ، واکنش سیاستمداران آلمانی با تأخیر قابل ‌توجهی منعکس شد.

توماس استگ سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک هفته پس از این قتل آن را وحشتناک و ظالمانه توصیف کرد.حدود 10 روز پس از آن مرکل با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر درباره این قتل در شهر لاکوئیلا در جریان اجلاس گروه هشت گفتگو کرد.

استفان کرامردبیرکل شورای مرکز یهودیان درآلمان به عنوان یکی ازگروههای فعال یهودیان درآلمان واکنش صامت سیاستمداران و رسانه‌ها را به این رویداد به باد انتقاد گرفت.

این درحالی است که مقامات آلمانی هنوز هم نسبت به تصدیق ماهیت اسلام‌هراسانه این جنایت مردد هستند.

کریستین آفناریوس سخنگوی دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که قاتل بیگانه‌هراسی متعصب بود، اما مدعی شده که این امر میسر نشده است که رفتار وی را اسلام‌هراسانه یا افراط گرایانه توصیف کنند.

در این میان بسیاری از شخصیتهای غیر مسلمان اظهار داشته‌اند که قتل شربینی تداعی‌کننده شوم رواج اسلام‌هراسی در غرب است و تمام افرادی که اسلام‌هراسی را بحثی کاذب تلقی کرده به بیراهه رفته‌اند.

نبیه وهش یکی از وکلا مصر در جریان قتل مروه الشربینی خواستار برکناری وزیر امور خارجه مصر توسط حسنی مبارک شد و استدلال کرد که وی اندک گامی برای حفظ مصریانی که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند برنداشته است.

این وکیل مصر خواستار دادخواستی برای برکناری احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر شده است. وی یکی از مصریانی است که از سستی دولت مصر در پاسخ به قتل این زن مسلمان در آلمان خشمگین شده است.

بسیاری از مصریها چون عبدال مونیم المشات استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره اعتقاد دارند که مقامات مصری از وزیر امور خارجه تا سفیر مصر در آلمان باید بی‌درنگ این قتل را به عنوان یک ترور محکوم می‌کردند و صرفاً به نژادپرست بودن قاتل اکتفا نمی‌کردند.

وی در ادامه افزوده است که آیا اگر قربانی این واقعه یک یهودی یا یک اسرائیلی بود آلمان صرفاً از این حمله اظهار تأسف و همدردی می‌کرد؟

گروههای نماینده جامعه مسلمان در آلمان که 5/4 میلیون نفر تخمین زده می‌شوند مصرانه تأکید دارند که هیچ تردیدی ندارند که قتل شربینی به علت پوشیدن حجاب بوده است.

درحالی که بسیاری از افراد بی‌اطلاع و کم‌اطلاع از دستورات و تعالیم دین مبین اسلام حجاب را نماد دینی می‌دانند، اما اسلام حجاب را اصول پوشش واجب برای زنان مسلمان در نظر گرفته است که این موضوع طی یک دهه اخیر محل بحثهای سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان بوده است. به طوری که طی این مدت چندین ایالت آلمان حجاب را برای آموزگاران ممنوع اعلام کرده‌اند.

مسلمانان آلمان برای "شهید حجاب" دعا کردند

مسلمانان آلمان روز جمعه 19 تیرماه برای زن مسلمان و محجبه مصری که در شهر درسدن آلمان کشته شد دعا کردند، قتلی که خشم و احساسات ضد آلمانی را میان مسلمانان سراسر دنیا دامن زده است.

درحالی که برلین برای واکنش آرام و آهسته به این قتل مورد انتقاد است، گروه های مسلمان از شربینی به عنوان " شهید حجاب" یاد کردند.

هزاران نفر از مسلمانان روز دوشنبه در مراسم تشیع پیکر وی در شهر اسکندریه مصر شرکت و روحانیون ارشد مصری وی را شهید اعلام کرده و خواستار اشد مجازات برای قاتل شدند.

همسر "شهید حجاب" در شرایط وخیمی در بیمارستان بستری است، چرا که هم مورد اصابت ضربات چاقوی قاتل و هم شلیک گلوله اشتباهی پلیس قرار گرفته است.

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان طی نامه ای به احمد عبدالغیظ همتای مصری خود به خانواده این زن مسلمان تسلیت گفت.

اشتاین مایر اظهار داشت: می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه در آلمان از امنیت برخوردار هستند و این امنیت بدون توجه به خاستگاه، ملیت و دین آنها باید فراهم شود. اسلام هراسی و نژادپرستی در آلمان هیچ جایگاهی ندارد.

مرکل صدر اعظم آلمان نیز با حسنی مبارک همتای مصری خود روز پنجشنبه 18 تیرماه در جریان اجلاس سران گروه هشت درباره این واقعه گفتگو کرده است.

مسلمانان رومانی از ثمره انقلاب ارتباطی برای معرفی اسلام استفاده می‌کنند

مسلمانان رومانی با استفاده از ثمره انقلاب ارتباطات راه دور از یک شبکه تلویزیونی جدید که اخیرا راه‌انداز شده برای معرفی پیام اسلام به این کشور اروپای جنوب شرقی استفاده می‌کنند.

ابوالعصا القیصی مدیر بنیاد طیبا گفت: این تلویزیون سریع ترین راه ارتباطی با بخشهای مختلف جامعه است.

این بنیاد هفته ای دو ساعت برنامه " اسلام امروز" را از یک شبکه تلویزیونی خصوصی پخش می کند تا اسلام را به جامعه رومانی معرفی کند.

القیصی گفت: از سال 2006 تا کنون بیش از 100 اپیزود این برنامه پخش شده است.

مسلمانان نیز مهمانان این برنامه هستند که موضوعاتی را که دغدغه اقلیت مسلمانان محسوب شده را مورد اشاره قرار می دهند.

این برنامه موجب شده کسانی که در این کشور اروپایی، مسلمانان و پیام اسلام را نمی شناختند با اسلام و مسلمانان بهتر آشنا شوند.

حدود 70 هزار مسلمان در رومانی زندگی می کنند که این تعداد دو درصد از جمعیت 22 میلیونی کشور را تشکیل داده اند. اکثر مسلمانان رومانی تاتار، ترک یا آلبانیایی تبار هستند.

القیصی همچنین گفت: بسیاری از برنامه های تلویزیونی نیز به دنبال یاری رهبران مسلمان هستند تا بتوانند با حضور آنها درک بهتری از اسلام ارائه دهند. از این رو ما به برنامه های محبوب تلویزیون ملی دعوت می شویم تا درباره موضوعات مربوط به اقلیت مسلمان مسائلی را تبیین کنیم.

مدیر بنیاد طیبا در ادامه این اقدامات را با هدف رفع باورهای نادرست عنوان کرد و گفت: مسلمانان در برنامه های مختلف تلویزیونی با چشم اندازهای مختلف حضور می یابند.

درمیان موضوعات مورد اشاره در برنامه های تلویزیونی رومانی می توان به قداست زندگی انسان، اندیشه های اسلامی، دین، مذاهب اسلامی و پول در اسلام اشاره کرد.

مسلمانان رومانی همچنین در بخش ترجمه کتابهای اسلامی به زبان محلی نیز فعال هستند آنها تا کنون بیش از 55 کتاب ترجمه کرده اند که با مجوز رسمی کشور منتشر شده است.

برگزاری همایشها و نشستهای معرفی اسلام به جامعه و رفع باورهای نادرست درباره اسلام در رسانه ها از دیگر اقدامات مسلمانان رومانی بوده که تأثیرگذار بوده است.

دستاوردهای دانشمندان مسلمان در تگزاس عرضه شدند

نمایشگاه "یک هزار سال دانش دوباره کشف شده" که از ابتدای ماه جاری میلادی در هیوستن تگزاس در امریکا افتتاح شده تا ماه سپتامبر( شهریور ماه) دستاوردهای علمی مسلمانان را که برای بسیاری از غیر مسلمانان شگفت‌انگیز است به نمایش گذاشته است.

تعداد معدودی می‌دانند که عباس بن فرناس دانشمند مسلمان خود را به هواپیمای بی‌موتور پرداری در قرطبه اسپانیا در قرن نهم میلادی بسته بود و دارنده عنوان نخستین خلبان در تاریخ است.

جان اچ لیهارد استاد دپارتمان مهندسی مکانیکی و تاریخ در دانشگاه هیوستون این پرواز را در کتاب تحسین شده خود با عنوان "موتورهای نبوغ ما" مورد تصدیق قرار داده است.

یک مدل از این ماشین گرواز درمیان اشیای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه " سلطانهای علم: یک هزار سال دانش دوباره کشف شده" در مرکز اسلامی دعوی در هیوستون ارائه شده است. این نمایشگاه تا هفتم سپتامبر میزبان علاقمندان به دانشمندان مسلمان خواهد بود.

این نمایشگاه به دستاوردهای دانشمندان مسلمان از قرن هشتم تا قرن هجدم، دوران طلایی جهان اسلام، ادای احترام کرده و بر رشته‌هایی چون هنر، نجوم، اختراعات، علوم بصری، ریاضیات و معماری متمرکز شده است.

نمایشگاه ارائه کننده فرآیند فیزیکی و بازتولید مدل ابزارهای مهندسی و نقشه‌های مختلف است. از این رو بازدیدکنندگان می‌توانند از حس‌گر ضربات میزان ضربات قلب خود را در دستگاه ابن نافی مشاهده کنند یا می‌توانند از نسخه عینی نقاله 90 درجه اسلامی برای اندازه گیری زاویه میان دو ستاره استفاده کنند.

از دیگر اشیای جذاب به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه ساعت فیلی است که توسط الجزری مهندس مسلمان طراحی شده است. این ساعت نخستین ساعتی محسوب می‌شود که از جریان آب برای نگاه داشتن زمان استفاده می‌کرد.

مرکز فرهنگی و اسلامی بوستن افتتاح شد

همزمان با افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی بوستن فرماندار ایالت مساچوست و شهردار بوستن با توصیف این بنا به عنوان عمارتی فوق العاده از مسلمانان این شهر تشکر کرد. این مسجد با مساحتی بیش از شش هزار مربع توسط دکتر سامی انگوی طراحی شده است و طی مراسم باشکوهی با حضور مسلمانان برجسته این کشور افتتاح شد.

موافقت رسمی با ساخت پنجمین مناره در سوئیس

کانتون برن در سوئیس با ساخت مناره ای برای مرکز اسلامی محلی در شهر لنجنتال موافقت کرد. این موافقت رسمی در شرایطی صورت گرفته که مخالفت با ساخت مناره در سوئیس رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر تنها 4 مناره در این شهر وجود دارد و رأی دهندگان در پایان ماه نوامبر با اقدام احزاب راست سوئیس درباره ممنوعیت ساخت مناره تصمیم گیری خواهند کرد. کابینه دولت و پارلمان با ممنوعیت ساخت مناره در کشور مخالفت کرده اند.