حزب کار رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، با خروج "دانیل بن سیمون" رئیس فراکسیون حزب کار در کنیست از این حزب و پیوستنش به گروه مخالفان "ایهود باراک" (رهبر حزب کار)، تردیدها درباره تداوم فعالیت این حزب در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است.

تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند اختلاف میان "ایهود باراک" و "عوفر عینی" رئیس اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی (هستدیروت) نیز از دیگر عواملی است که محو شدن حزب کار را از صحنه سیاسی بیش از پیش می کند.

"دانیل بن سیمون" در این باره خطاب به صهیونیست ها اظهار داشت: منتظر باشید و ببینید که چگونه حزب کار را از بین خواهم برد.

گفته می شود علاوه بر "بن سیمون" چهار نماینده دیگر کنیست که "عمیر پرتز" (رهبر سابق حزب کار) نیز جزو آنان است، همگی بزودی از این حزب خارج شده و ائتلاف جدیدی را در کنیست تشکیل می دهند.