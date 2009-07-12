61 هزار لیتر مواد سوختی در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسئول دایره اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران کشف بیش از 34 کیلوگرم انواع مواد مخدر، 27 هزار و 648 بطری انواع مشروبات الکلی، 34 هزار و 290 پاکت سیگار قاچاق، 147 دستگاه ماهواره و 10 قبضه سلاح غیر مجاز را از دیگر کشفیات ماموران نیروی انتظامی آذربایجان غربی طی این مدت عنوان کرد.

سرگرد علی جدیدی تعداد کل دستگیر شدن در خصوص قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، سرقت، مسائل مالی و اقتصادی و مسائل و آسیبهای اجتماعی را 316 نفر برشمرد و بیان داشت: بیشترین تعداد دستگیر شدگان 99 نفر در خصوص مسائل و آسیبهای اجتماعی است.

به گفته جدیدی کشف 24 فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت، مغازه و منزل و وسایل داخل خودرو از جمله دیگر کشفیات ماموران نیروی انتظامی استان در یک هفته گذشته است.

وی از وقوع 144 فقره تصادف فوتی و جرحی طی این مدت خبر داد و یادآور شد: در اثر این تصادفات 20 نفر کشته و زخمی شده اند.