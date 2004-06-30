گودو به دليل گرما هنوز به مولوي نيامده است!

به گزارش خبرنگار سرويس تئاتر "مهر"،نمايش در انتظار گودو نوشته " ساموئل بكت" به كارگرداني علي اكبر عليزاد با بازي حسن معجوني ، سعيد چنگيزيان،خسرو محمودي و رضا بهبودي يكي از نمايشهاي جديد تالار اصلي مولوي است كه قرار بود از 7 تير اجراي خود را در اين سالن آغاز كند . بر همين مبنا تماشاگران زيادي طي اين سه روز جهت ديدن نمايش گودو به اين مجموعه مراجعه كرده اند اما همواره با درهاي بسته سالن مواجه مي شوند.

"علي اكبر عليزاد" كارگردان در انتظار گودو كه اجراي اين نمايش را تا تهيه و نصب دستگاه تهويه تعطيل اعلام كرده است در گفت وگو با خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" در باره علت اين اقدام خود گفت: قرار بود ما رأس تاريخ مقرر روز يكشنبه گذشته نمايش اجراي در انتظار گودو را در تالار اصلي آغاز كنيم و از دوهفته قبل اجرا گفته بوديم بدون تهويه و كولر امكان اجراي اين نمايش نيست اما در روز اجرا علي رغم تلاشهاي آقاي مختاري جهت رفع اين مشكل شرايط مناسب فراهم نشد. ومن ترجيح دادم تا فراهم شدن امكانات اجرا تعطيل شود.

وي افزود: با وجود آن كه از صبح سالن رابراي گروه نمايش " جگر هندي " خنك مي كنند اين گروه كه قبل از ما در تالاراصلي اجرا مي روند و مدت اجرايشان 40 دقيقه است نيز شرايط سختي دارند و با مشكل روبرو هستند .

كارگردان در انتظار گودومتذكر شد: من از مسوولين اين تالار هيچ شكايتي ندارم چون طي 6 ماه تمرين با گروه ما همكاري لازم را نمودند امام واقعا با ابن شرايط تحت فشار هستيم و نمي توانيم با وجود اين گرما يك نمايش 2 ساعت 20 دقيقه اي را اجرا كنيم .

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر" اين نمايش طي سه روزگذشته بدون تماشاگر و صرفا جهت تمرين بازيگران اجرا مي شود. كارگردان اين نمايش در اين باره توضيح داد: در اين اجراهاي تمريني گروه مقاومت زيادي مي كند پس از يك ساعت بازيگران از صحنه خارج مي شوند و كمي استراحت مي كنند ودوش مي گيرند تا دوباره كار را شروع كنيم . اما در صورت حضور تماشاگر اين روش اصلا عملي نيست.

وي افزود: بيشتر ازآن كه نگران تماشاگران باشم نگران حال بازيگران گروه هستم . بدون كولر اصلا بازيگر براي بازي در پرده دوم نمايش كشش ندارد.

عليزاد همچنين تالار مولوي را يكي از بهترين تالارهاي نمايشي ايران دانست وتصريح كرد: ما خودمان تمايل داشتيم در انتظار گود را در تالار اصلي اجرا كنيم . اما اين نتيجه تلاش گروهي است كه بدون هيچ بودجه و تهيه كننده اي 6 ماه متوالي براي اجراي اين نمايش تمرين كرده .

لازم به توضيح است، در انتظار گودو نمايشي آوانگارد است كه با كمترين حذف و تغيير ممكن در متن بكت به روي صحنه مي رود وتغييرات آن صرفا به حذف شخصيت پسر بچه و امروزي كردن لباس بازيگران محدود شده در حالي كه تاكنون همه اجراهاي نو از اين نمايش با تغيرات اساسي و برداشت آزاد بوده است.



